Pensaron que era basura: fans de Metallica rechazaban boletos VIP que la banda regaló

Aunque parecía muy lejano, Metallica ya está ofreciendo conciertos como parte del M72 World Tour, que comenzó en abril de 2023 en Ámsterdam y terminará en Ciudad de México en septiembre de 2024.

Para celebrar el éxito que están teniendo, la banda decidió sorprender a sus fanáticos con una dinámica simple, pero que requiere de atención, pues estuvieron regalando pulseras para el Snake Pit, es decir, un boleto VIP.

El equipo de la banda se acercó a los fans que caminaban por el recinto donde se daría el show y les extedían las pulseras de color verde sin singuna explicación, pero muchos de ellos, sin entender, las rechazaron sin saber lo que estaban perdiendo.

Al ver que muchos fanáticos estaban desaprovechando la oportunidad, Metallica escribió en su cuenta oficial de TikTok: “No pensé que necesitaramos decir esto, pero si alguien se te acerca con pulseras para el Snake Pit…¡Tómalos!”.

En el video muestran a algunas personas que ni siquiera voltean a ver lo que les ofrecen, mientras que otras incrédulas de que les están regalando un pase para ver a la icónica banda en una zona exclusiva.

¿Qué es el Snake Pit de Metallica?

El equipo de Metallica explica que las pulseras para el Snake Pit te da acceso a la primera fila del escenario, lo que significa que tendrás la mejor vista, que además, si la adquieres con la boletera, tiene un costo significativo.

En México esta entrada se vende y aunque puede incluir mercancía oficial y otros beneficios, el costo es de aproximadamente 140 mil pesos, así que si te encuentras al equipo de Metallica extendiendo pulseras verdes, no dudes en tomarlas.

Para cerrar la gira, la banda estará en el Foro Sol el 20, 22, 27 y 29 de septiembre del próximo año, donde, si hay suerte, también podrían estar regalando las Snake Pit, así que pon atención.