Mercedes Salazar viaja al pasado

Abordar historias y temáticas de época en las series y telenovelas, es algo que gusta mucho al público, pues nos permite hacer un viaje en el tiempo y tener un acercamiento al pasado, descubrir más allá de nuestras raíces e incluso de otras culturas.

“Cuando se retratan temas de época es fundamental conocer perfectamente nuestro pasado, y en especial debemos ser cuidadosos con los detalles pertinentes a esa parte de la historia que vamos a relatar. Aunque es verdad que algunos pasajes de esta historia están mezclados con ficción para favorecer la narrativa, al final todo debe estar sustentado en verdad y eso amerita un arduo trabajo de investigación por parte de todo el equipo”, expresó la actriz española Mercedes Salazar.

Tal es el caso de la serie “La reina de Indias y el Conquistador” que se estrenó recientemente en la plataforma Netflix. La serie está inspirada en la historia de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia y narra cómo Pedro Heredia, fundador de la ciudad llega al nuevo continente y se enamora de la india Catalina, desencadenando una serie de aventuras llena de intriga.

En entrevista, Mercedes Salazar, nos cuenta sobre su participación en la serie interpretando a Inés López, esposa del hermano de Pedro Heredia y que se caracteriza por ser una mujer muy comprometida con su familia, y sobre todo con su hijo, mostrando las dificultades que enfrenta por esta situación.

“Inés es una mujer muy fuerte y valiente que se siente extremadamente sola, su marido, Alberto, está continuamente ausente en la vida familiar, siempre anteponiendo su deber con su hermano, antes que con su familia. Esta soledad será la que me llevará a sobreproteger a mi hijo Manolo. Y el tiempo me devolverá una gran confusión y dolor al comprobar que mi hijo no era quien yo creía. Me partirá el corazón saber que críe a un hombre muy alejado de los valores que creía haberle enseñado”.

Al ser un personaje de época, Mercedes tuvo un gran desafío al interpretar a Inés, empatizando mucho con ella, pero a la vez muy alejada de su personalidad. Además de prepararse mucho más, para darle un roque de realidad.

“Es una responsabilidad muy grande, hay que hacer suficiente trabajo de preparación para cuidar hasta los más mínimos detalles, desde el vocabulario empleado hasta el lenguaje corporal, la gestualidad e incluso el caminar que se ven modificados al llevar ese maravilloso vestuario de época. Como actriz no puedo juzgar a mis personajes porque entonces no podría ponerme en sus zapatos de una manera honesta. Con Inés sentí que me conectaba con ella porque admiraba su coraje y el arrojo que siempre muestra para salir adelante, aún en las situaciones más adversas. Sin embargo, hubo momentos en donde me sentí muy distanciada de ella, con respecto al recelo que muestra hacia la cultura indígena. En eso, no podemos ser más distintas y como actriz, empatizar con algo así me supuso un gran reto”.

Para preparar el personaje, Mercedes como gran amante de la lectura, estuvo leyendo una parte de la historia de España, “Como hablamos sobre la fundación de Cartagena de Indias (1533), en concreto, leí todo lo que pude sobre Isabel La Católica, una grandiosa reina en Europa, y aunque es anterior a nuestra historia, me ayudó mucho para poder enmarcar las costumbres, las estrategias de poder y conquista de otros reinos, su forma de vida y así entender mejor la sociedad de aquella época”.

Ante la pandemia, Mercedes canceló un viaje a Colombia, además de que quedó pendiente el estreno de la obra de teatro “El pecado mejor cometido” de Emiliano Ferrerira, con la compañía Mother Focas. Sin embargo, a pesar de todo, esta situación le ha dejado grandes enseñanzas.

“Que se haya detenido el ritmo frenético del día a día me ha ayudado a encontrar el tiempo que necesitaba para estar a solas conmigo misma, para observar de cerca mi vulnerabilidad y para entrenar mucho mi capacidad de adaptación ante esta incertidumbre que parece teñir todos los aspectos que nos rodean, la salud, la economía y el trabajo. Ahora más que nunca he aprendido la importancia de valorar las relaciones personales, valorar cuando estamos sanos y, sobretodo, esta situación ha sido un contundente recordatorio de lo importante que es disfrutar la vida en cada momento”.

La actriz espera retomar algunos proyectos que tiene en puerta, para concretar algo antes de que termine el año.

