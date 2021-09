Mau y Ricky presentan "Mal Acostumbrao" junto a Maria Becerra 

Mau y Ricky están imparables este año, y para continuar con el éxito, recientemente estrenaron su nuevo sencillo “Mal Acostumbrao” el cual cuenta con la colaboración de la joven revelación latina Maria Becerra, logrando uno de los temas más esperados.

En este nuevo tema, el dinámico dúo mezcla la música urbana latina con influencias de la música pop de la década de los ochenta, mientras que la cálida letra de amor nos invita a recordar aquellos primeros acercamientos.

Además de la canción, se estrenó el videoclip oficial, en el cual los cantantes nos invitan a recordar esos primeros amores en aquellos lugares casuales de citas como un parque de patinaje o las canchas de baloncesto donde los sentimientos de comenzar a enamorarse surgen por primera vez.

Y junto a Maria Becerra, los tres artistas nos regalan un material audiovisual lleno de simbología. Durante la historia del video, visitan varios de los lugares populares para citas en Miami como el parque de patinaje, las canchas de baloncesto y un campo de golf para pasar un buen rato. Los maravillosos efectos visuales como mariposas volando en reversa o burbujas flotando alrededor de los artistas son un símbolo de los sentimientos detrás del enamoramiento.

Para este nuevo video los hermanos Montaner trabajaron con su productora de confianza WEOWNTHECITY y los directores Richard Mountainous y Santiago Lafee.

“Teníamos ya un tiempo largo queriendo trabajar con Maria y fue muy cómico porque el día de la sesión, Maria tendría que haber llegado un día antes, pero se retrasó su vuelo y no íbamos a poder hacerla. Después se retrasó nuestro vuelo de salida de Argentina también, entonces sí logramos coincidir, ella llegó como a las 2 de la tarde y nosotros nos teníamos que ir como a las 6, así que tuvimos como cuatro horas para escribir todo el tema y grabarlo. Hemos estado siguiendo la movida de lo que ha estado sucediendo aquí con la música de Argentina desde cerquita, y poder venir hasta acá a hacer el tema con Big One y ver cómo trabajan, fue increíble. La verdad es que la pasamos espectacular, estamos seguros que es la primera de muchas cosas que haremos juntos. Ella estuvo con la mejor disposición con nosotros para el video y para todo, fue una jornada de grabación larga, de un par de días, y se animó a hacer todo lo que le propusimos. La verdad es que fue espectacular. Esperamos que a la gente le guste mucho esta canción que habla de empezar a enamorarse de una persona que te vuelve loca", expresaron Mau y Ricky.

El dúo venezolano está nominados para Latin Pop Duo/Group of the Year en los premios Billboard de la Música Latina del próximo mes. Los hermanos también se han convertido en superestrellas internacionales al formar parte como coaches de La Voz Argentina; en este mismo país han agotado tres conciertos en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 7, 8 y 9 de septiembre y tuvieron que agregar un cuarto concierto el 6 de septiembre que está cerca del sol out. Además, agotaron la taquilla del Quality Space de Córdoba el 11 de septiembre por lo que agregaron un segundo concierto para el mismo día. Las entradas para el concierto del 10 de septiembre en el Metropolitano Rosario también están a punto de agotarse. Anteriormente se desempeñaron como coaches en La Voz Kids en México, brindando su experiencia como artistas internacionales a la nueva generación de estrellas.