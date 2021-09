Matías Gruener debuta como solista con Dame lo que hay

Al ser hijo de dos grandes figuras de la industria musical, Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, Matías Gruener creció rodeado de música y arte. Desde temprana edad incursionó en el teatro musical con la puesta Los locos Adams, y más tarde llegó al cine y a la televisión, donde formó parte de Como dice el dicho.

Hace unos meses se sumó a las filas del grupo Lemongrass, y ahora emprende a la par un camino como solista con un tema titulado Dame lo que hay. Sentado en el patio de su casa, platicó a El Sol de México que está muy entusiasmado de conquistar este nuevo reto artístico, y se dice dispuesto a dar el cien por ciento para consolidar sus metas.

“Es complicado, no es algo que digas ‘ah, ya porque grabo esto ya pegué, ya la arme de por vida’. Tienes que luchar por lo que te gusta y por todo. Ahorita hay muchos chavos bastante preparados, hay mucha gente que toca siete instrumentos, otros que cantan de todo”, señaló.

Entre los consejos que sus padres le han dado están el enfocarse en los aspectos positivos de su trabajo, y dar su mejor esfuerzo en todos los proyectos, pues le han inculcado que esa es la clave del éxito.

“Eso siempre me lo han dicho mis papás, ya es mucha más la competencia que hay, pero aun así hay que luchar. Puede que el de al lado cante diez veces mejor que yo, pero si lucho y peleo por lo que quiero, lo logro”, agregó el cantante.

Fue en 2015 cuando empezó su carrera artística en el teatro, y a lo largo de estos años se ha vuelto más riguroso consigo mismo, ya que ha comprendido que la disciplina y la concentración son claves para descubrir nuevos horizontes profesionales.

“Soy exigente conmigo mismo, al principio no lo era, pero después me empecé a dar cuenta que tengo que serlo, no tanto por gustarle a los demás, sino por mí mismo, que a mí me guste cómo sueno, y aparte es divertido, me gusta ser exigente, porque me divierto al saber que por ser así, ahora puedo meterle otro rollito más a mi música, es como ponerle metas a mis canciones”.

El también actor no dejó pasar la oportunidad para reconocer a todos los que han compartido el escenario con él, así como a su familia, pues asegura que ha sido gracias a su guía que está forjando su camino.

“Observar mucho a la gente que me rodea, a mis papás, verlos trabajar, observar a los compañeros que he tenido. Siempre me he fijado en todo ese rollo cuando hago una obra, una película o una serie, y basado en eso empiezo a darme una idea, y a sacar mi propia forma”, finalizó.