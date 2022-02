Más personajes y más secretos por descubrir en Oscuro deseo

Nuevos personajes descubrirán sus lados ocultos en la segunda temporada de Oscuro deseo, una historia de drama, suspenso y crimen que estrena 15 capítulos más el 2 de febrero por la plataforma de streaming Netflix.

El espectador “se entretendrá y emocionará, porque la trama no solo está llena de pasión amorosa, también de pasión a las cosas y a los ideales que defienden los intérpretes que conmoverá a la audiencia”, precisó el actor Erik Hayser, quien regresa con el personaje de Esteban Solares.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En entrevista con El Sol de México, Hayser no deja de resaltar las cualidades del personaje que le tocó interpretar y por el cual hizo una transformación física para aparentar más edad.

“Soy un artista de retos y sí valió todo, lo más importante en mi carrera es que me den la oportunidad de mostrar al espectador cosas que no han visto de mí. Originalmente querían a un actor 10 años más grande que yo. Esteban es un investigador, un hombre que tiene una incapacidad física, a este hombre la vida le ha pasado por encima y está profundamente deprimido, se la vive refugiado en las drogas, el alcohol y ha encontrado motivaciones muy oscuras para salir adelante”, explicó sobre su personaje.

“Me parece fascinante y me emocionan los personajes nada tienen que ver con el Erik que soy en realidad, sino que me obliguen a transformarme. Esteban es eso y le agradezco mucho que me den cosas que quizá no se imaginan que podía hacer jamás y ni yo mismo lo sabía”.

En esta segunda temporada de Oscuro deseo, se cuenta con el trabajo de los directores Kenia Márquez y Pitipol Ybarra, la fotografía es Juan Pablo Ojeda y Jerónimo Rodríguez, el diseño sonoro de Martín Hernández y María Ángulo. “Si con la primera temporada lo presumimos, ahora me parece emocionante, que repetimos con el equipo, es un orgullo que en México se hagan trabajos audiovisuales de calidad”.

Erik Hayser explica que este personaje, del que admira su inteligencia y determinación, es el m{as importante de su carrera.

Gossip Muestran el sexo sin pudor

“Por lo que todo implicó construirlo y lo mucho que hice para generar una gran transformación a nivel físico, tocar ese mundo muy oscuro de este personaje que está lleno de capas. Es uno de los seres humanos más complejos que me ha tocado construir en mi trayectoria”.

El actor también está contento porque este es el proyecto más exitoso en el que ha participado. “Es un proyecto creado por mexicanos con un éxito a nivel mundial, ha llegado a lugares que jamás me imaginé llegar, lo cual me lleva a estar profundamente emocionado”.

“En la segunda temporada Esteban, sigue en constante evolución, que si pensamos que lo conocíamos, al poner todas Las cartas en la mesa, pues otra vez sorprenderá, porque ahora nada es lo que parece, ahora la incógnita es si él es un hombre que cambió y cuyo nombre quedó redimido o si tiene la llave maestra para mover las piezas del ajedrez. Es lo que conocerá la audiencia”.

En Oscuro deseo también participan Maite Perroni y Jorge Poza; la segunda entrega conformada por 15 capítulos se estrena el miércoles 2 de febrero por Netflix.