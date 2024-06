Martha Cristiana renuncia a Miss Universo México por falta de inclusión a mujeres trans

La actriz y empresaria Martha Cristiana, quien hasta el día de hoy ocupaba el cargo de directora en Miss Universo México, anunció su renuncia debido a que la organización no respetó el acuerdo de incluir mujeres trans como participantes del certamen.

"Cuando me buscó la organización y el señor Raúl Rocha Cantú, me sentí profundamente agradecida, más que nada por la oportunidad de darle voz a la comunidad, de que tuviera representación. Saber que había una búsqueda para que pueda participar una mujer transgénero, me pareció que era fascinante", explicó en conferencia de prensa.

“Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza”, explicó.

Martha Cristiana, quien asumió el cargo a inicios de mayo después de la destitución de Cynthia de la Vega, hizo hincapié en que su desacuerdo con la organización no está influenciado por sus dueños Raúl Rocha Cantú, ni tampoco con la tailandesa Anne Jakkaphong, a quien dijo no tener la oportunidad de conocer personalmente.

"Ha sido un hombre cabal, que me ha tratado bien, que me ha respetado y ha respetado mis posturas. Me encanta que sea un mexicano que haya tenido el valor de compartir 50% de esa franquicia con una mujer trans", dijo refiriéndose a Jakkaphong.

"Él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en el micro management, o sea, está en la parte macro, en la parte mundial", dijo.

En el encuentro con los medios de comunicación, la actriz reafirmó su historia familiar como una de las principales motivaciones para comprometerse con las causas de inclusión y de igualdad de género, a la que dijo "tener en el corazón".

"Como saben, mi padre pertenecía a esa comunidad y los derechos homosexuales para mí han sido siempre una gran bandera, porque si mi padre no pudo ser feliz y no pudo salir del clóset en su época, porque no estaba permitido, yo me iba a hacer cargo de levantar la voz como él no lo pudo hacer", señaló.

"Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada, porque la cara se cae y el físico se acaba y la personalidad y las causas ni se arrugan ni se cuelgan", manifestó.

En cuanto al futuro de Miss Universo México, sin ella participando, Martha Cristiana expresó que ojalá el parecer de los involucrados cambie.

"Ojalá que esto me calle la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans", dijo.