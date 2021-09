Marco Zunino quiere conquistar a México

El actor peruano Marco Zunino cuenta con una amplia trayectoria internacional en teatro musical y poco a poco consolida su carrera en México. Actualmente es parte de la exitosa serie de Netflix Control Z, donde interpreta a Damián Williams, un exfutbolista exitoso y padre de Javier, uno de los protagonistas jóvenes. Damián, un hombre narcisista busca acercarse a su hijo, y comete varios errores en su búsqueda.

“En la primera temporada, vimos a Damián estar ahí en función de su hijo, protegerlo a su manera y pensando que con dinero todo se soluciona. El es un ex futbolista muy exitoso pero en la segunda temporada vemos que está pasando una crisis típica de la edad, de ser muy exitoso y ocupado y de repente no tener dinero ni nada qué hacer. Es un narcisista que trata de recuperar la juventud, y al mismo tiempo trata de acercarse a su hijo y termina entrando a esta app de sugar daddy para encontrar chavitas y ahí es donde explota la bomba”, expresó Marco Zunino.

Desde el estreno de la primera temporada el año pasado, “Control Z” tuvo gran éxito a nivel internacional, pues toca temas de gran importancia entre los jóvenes y los padres en la actualidad.

“Es una serie que le habla a los adolescentes en su idioma, esas historias y sucesos que vemos en la serie, pudieran parecer ficción pero no, son súper reales, y las personas justamente se ven identificadas. El adolescente está en una etapa mucho más vulnerable y sobre todo con papás ausentes que ahora es muy común con todas las cuestiones de trabajo. Las redes son una fuente de información maravillosa, pero al mismo tiempo es un enemigo muy grande”.

Gracias a ese éxito y al talento de los actores, ya se ha anunciado la tercera temporada de esta gran serie mexicana.

“Viene la tercera temporada y estamos muy contentos por eso y por el buen recibimiento que nos ha dado el público”.

Además de este gran proyecto, el actor está grabando un nuevo proyecto y una obra muy importante con un elenco increíble.

Marco Zunino cuenta con una amplia trayectoria en Perú y a nivel internacional. Sus inicios se remontan a hace más de 30 años, cuando fue parte de un programa infantil peruano con gran éxito.

“Empecé a los 14 años en Perú en un programa infantil que se llamó Nubeluz, fue muy famoso en Latinoamérica, acá en México le fue bien, pero no tuvo el boom que en otros países. De ahí, hice mucho Teatro, Cine y Televisión, incluso hice una coproducción con Televisa con Mariana Levy. Estudié en Nueva York y en Perú estuve en un grupo de pop llamado Torbellino, que salió de una telenovela que fue muy exitosa e hicimos muchos conciertos.

Su gran talento lo llevó a ser el primer latinoamericano en protagonizar el musical “Chicago” en Broadway. Y tener una extensa carrera en el teatro musical.

“Me convertí en el primer latinoamericano en protagonizar Chicago en Broadway con Bianca Marroquín y fue una experiencia maravillosa, de ahí me han invitado a hacerla más veces en otros países como Corea del Sur, Perú y México. En el mercado latinoamericano uno siempre piensa que protagonizar una telenovela es lo que te va a hacer la carrera, y eso no es correcto yo nunca he sido protagonista, pero soy uno de los actores peruanos más reconocidos sobre todo por el teatro musical. Con la crisis política creo que nos hemos quedado un poquito y toca salir de nuestro país para poder representar más a Perú”.

Marco Zunino también ha desarrollado su talento en la música, sin embargo, considera que en Perú ha sido difícil este sector, debido al nulo apoyo que se le da al talento local.

“La música en Perú es muy difícil, por tanta piratería no hay una ley que apoye, en la Radio en lugar de apoyar al talento nacional, le ponen trabas, es terrible, no se permite que los peruanos creen una industria y es muy triste porque hay mucho talento y la música es maravillosa. Por eso, yo saco mis covers y compongo mi propia música, pero me gusta más lo que he encontrado en el teatro musical o en hacer películas, en eso he encontrado la forma de canalizar mi forma de hacer música”.

Actualmente, Marco Zunino tiene dos años trabajando en México y está muy orgulloso de todos los proyectos que han llegado a su vida. Otro de sus proyectos es la cinta peruana “Locos de amor 2” que está disponible en Netflix.

