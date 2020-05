Marco de la O es Fidel en la serie “R”

El actor Marco de la O, le ha dado una vuelta a su carrera, dejando atrás a sus personajes anteriores en la serie autobiográfica de “El Chapo” y en la película “Rambo: La última misión” para participar en la serie de acción y humor negro “R” que se estrenó recientemente a través de Clarovideo.

“Mi personaje en esta serie es Fidel, entre comillas el mejor amigo de Francisco Barón (Andrés Almeida), porque crecimos juntos desde pequeños y en la juventud, nos enamoramos de la misma chava, pero él se casó con ella, y ahora que le dan la noticia de que está a punto de morir, Fidel comienza a hacer su lucha para tratar de conquistar a la esposa y se desata una serie de acontecimientos muy interesantes”, expresó Marco de la O.

Fidel se caracteriza por ser el antagónico de la historia, un hombre malo pero con tintes de humor negro, algo que cautivó a Marco desde el principio, y que sin duda, le ha dejado grandes satisfacciones.

Cortesía | Marco de la O

“Es un personaje muy redondo y era algo que quería como actor, para deslindarme de los personajes que había hecho anteriormente y experimentar con algo de comedia, ha sido interesante para lograrlo. Desde que leí de qué iba el personaje, me gustó y me divertí mucho y al interpretarlo aún más”.

Asimismo, el actor comenta que esta serie está hecha de manera distinta, pues el objetivo fue alejarse de los clásicos melodramas, por lo que se asemeja más a las auténticas series americanas; y para lograrlo significó un gran reto para los actores y la producción.

“Tiene 10 capítulos y el color del formato, las actuaciones y la dirección, le dan todos los elementos para ser una serie muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en México, por lo tanto las actuaciones se vuelven más complejas al tratar de alejarse del melodrama y hacer personajes más reales y más humanos”.

A principios de este 2020, Marco de la O estaba trabajando en una teleserie de Telemundo y Netflix, sin embargo, todo se vio pausado por la contingencia sanitaria que estamos viviendo.

“Nos quedamos a la mitad de las grabaciones y con un poco con la incertidumbre, se tiene previsto continuar a partir del 15 de junio, pero depende de lo que suceda y cómo se vayan dando las cosas”.

Por el momento, ha aprovechado la cuarentena para pasarla en casa junto a su familia y disfrutar de gratos momentos junto a sus pequeñas hijas.

“Todos volvimos a casa, al nido donde pasa todo y nada al mismo tiempo, pero he estado muy tranquilo y aprovechando el tiempo, tengo una niña de cuatro años y otra de cinco meses de edad, vacaciones no tengo pero son momentos familiares muy buenos. Me dice mucha gente que aproveche para hacer ejercicio y leer, pero a qué hora si tengo que cambiar pañales (risas); la señora que nos ayuda tampoco viene y pues nos toca hacer todo el trabajo, pero estoy muy feliz y contento de pasar estos días con mis niñas, la grande aprendió a nadar en la cuarentena y la pequeña empezó a comer comida sólida y es increíble vivir estos instantes que seguro después extrañaré”.

Finalmente el actor hizo una invitación al público para que no se pierdan la serie “R”, que transmite un capítulo cada lunes a las 20:00 horas.