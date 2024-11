Manuel García-Rulfo salta de Pedro Páramo a Jurassic World: Rebirth; actuará con Jonathan Bailey

La cuarta película de Jurassic World está en camino y contará con talento británico y mexicano.

Para esta nueva producción, Jonathan Bailey, actor conocido por interpretar a Anthony Bridgerton en la serie “Bridgerton” y que actualmente promueve “Wicked” compartirá pantalla con el mexicano Manuel García-Rulfo, nieto del tío de Juan Rulfo que recientemente coprotagonizó la adaptación “Pedro Páramo”.

Luego de la filmación de esta cinta, Bailey no sólo agradeció el gran trabajo del mexicano, también adelantó en entrevista cómo fue su interacción.

“Él (Manuel García-Rulfo) es brillante y va a ser increíble y sí, fue algo tan emocionante, Dios mío, qué tipo, estoy emocionado de verlo en ‘Jurassic World’”, afirmó el británico.

“Sí la pasamos muy bien y viajamos por el mundo. Es una película muy diferente a ‘Wicked’, pero fue algo increíble de hacer y también de compartir con el elenco en el que también está Scarlett (Johansson) y Mahershala (Ali). Es una historia brillante que creo que México disfrutará mucho”, agregó.

“Jurassic World: Rebirth (Jurassic World: El Renacer)” cuenta con la dirección de Gareth Edwards y se sitúa cinco años después de “Jurassic World Dominion”. Una exagente encubierta (Johansson) emprenderá una nueva expedición en regiones ecuatoriales para extraer el ADN de tres criaturas prehistóricas con el fin de determinar nuevos avances médicos. En este ambiente, los dinosaurios se encuentran aislados, en sus entornos originales.

La extracción de las muestras se complicará cuando una familia naufrague en la misma isla donde se encuentran los dinosaurios, el patriarca de dicha familia es interpretado por el actor mexicano. Todos buscarán la forma de sobrevivir a los dinosaurios.

El guion corre a cargo de Michael Crichton y David Koepp y se tiene previsto que se estrene el 2 de julio de 2025, en pleno verano.

Rulfo, Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend, Mahershala Ali, Audrina Miranda, David Iacono, son algunos de los actores que completan el elenco.

Un fan de Wicked

Bailey visitó la ciudad de México, para asistir a la premier de “Wicked”, que se estrena en cines el 21 de noviembre, protagoniza la cinta al lado de Cynthia Erivo y Ariana Grande, quienes dan vida a las brujas “Elphaba” y “Glinda”, respectivamente. En la trama, el británico de 36 años da vida al príncipe “Fiyero”, de quien Glinda está enamorada.

“Yo era un gran admirador de ‘Wicked’. De hecho, recuerdo que cuando escuché la banda sonora por primera vez, no podía creerlo, la orquesta y el sonido me parecieron únicos, vi al elenco original en Londres y desde entonces lo he visto casi seis veces. Así que realmente soy un gran admirador.

“Creo que la historia de Fiyero es comprender lo que él cree que lo hace interesante, en realidad es lo que está usando como defensa y Elphaba ve realmente su verdadero ‘yo’ y lo calma, de la misma manera que logra calmarse a sí misma. Tiene una relación con la naturaleza y creo que es alguien que siempre siente un poco de pánico bajo la superficie”, expresó sobre su personaje, un hombre egoísta y superficial.

“Wicked” está inspirada en El Mago de Oz y pone atención en la historia de “Elphaba” y “Glenda”, la primera poco aceptada por el color verde de su piel, no está enterada del alcance de sus poderes y la otra, popular y envuelta en un mundo de privilegios, ellas se encuentran e inician una amistad en la Universidad de Shiz, una relación que les hará vivir muchas aventuras a través de las cuales encontrarán su esencia.