Majo Aguilar, la voz más joven de la música ranchera

Con una tradición familiar y musical que inició con sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Majo Aguilar comienza su camino cantando regional mexicano. La joven de 27 años comenzó su carrera hace seis, cuando tenía 11, con un estilo pop más cercano a la balada, pero interpretar ranchero era algo inevitable, ahora llega en su momento justo.

“La música regional me eligió a mí y no yo a ella”, confiesa la cantante. “Yo desde chiquita cantaba y sabía que quería hacer eso. Fui probando con distintos géneros aunque siempre me apasionó la ranchera, no porque mi familia lo haga, sino porque me siento identificada con ella y me gusta hacerlo. Así que finalmente decidí que este era el momento”.

No voy a llorar y Me vale son los dos lanzamientos con los que Majo Aguilar debuta en el regional mexicano. Dos canciones sobre el desamor, que con una voz apasionada y fresca buscan vincular a las nuevas generaciones con este género musical que gracias a otros exponentes como Cristian Nodal o Ángela Aguilar –su prima– han logrado resurgir entre los jóvenes.

“Hay muchos fans de un rango de edad como el mío y eso es interesante y muy lindo de ver porque ahora hay muchos exponentes que están haciendo cosas interesantes, específicamente del género ranchero donde está pasando algo muy particular que está acercando a los chavos”.

Majo Aguilar lanzará en noviembre su álbum debut. Y aunque aún no define el título que llevará, lo que la cantante originaria de la Ciudad de México sabe, es que será un disco con 12 temas muy personales y donde integrará algunos elementos de su estilo para darle un toque más fresco al sonido.

“Quise ponerle todo lo que es mi inspiración, hacer las canciones muy mías. Hay elementos como el acordeón que normalmente no va en el mariachi tradicional.

Soy una chica de 27 años que le gusta la moda y también quise hacer mío el proyecto de esa manera”.

En el disco, integrará canciones no sólo de amor y desamor, sino temas que aborden vivencias personales. Además de interpretar un tema de su abuelita Flor Silvestre. “Es un disco que va a gustar mucho porque le puse todo mi corazón y tiene un sonido disco fresco”.

A la cantante no le agobia el gran peso que significa portar el apellido Aguilar dentro de esta carrera. Más que un reto, Majo lo “concientiza” y se apropia de él para exponer sus inquietudes musicales.

“Veo de dónde vengo y agradezco el legado de mi familia, lo que construyeron mi abuelita Flor y mi abuelo Antonio que nos permite continuar con lo que ellos crearon. Lo concientizo, lo hago mío y lo respeto. Pero más que eso se trata de caminar con orgullo con eso que construyeron combinarlo con mi esencia, estilo y corazón para hacer mi propio camino”.

La intérprete no descarta que en un futuro pueda realizar una colaboración con Ángela Aguilar, su prima, con quien asegura, “tenemos una muy buena relación. Pero estuve muy metida en el proceso de grabación y promoción de este disco, pero seguro más adelante podría hacerse algo”, concluye.