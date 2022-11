Macarena Achaga, frente al reto de dar vida a 5 mujeres en Travesuras de la niña mala

Macarena Achaga enfrenta el reto actoral de su carrera. En la serie Travesuras de la niña mala, basada en el libro homónimo del escritor Mario Vargas Llosa, interpreta a una mujer que va cambiando de nombre, de identidad y de lugar de residencia a lo largo de cuatro décadas, en una trama en la que se narra su historia de amor.

En un receso del rodaje en la colonia Roma, en la Ciudad de México, la actriz comentó en entrevista con El Sol de México que lo que retrata en este personaje es la evolución del amor.

“Me convertiré en cinco mujeres”, dice la actriz, quien será caracterizada desde los 15 a los 55 años del personaje. “Porque el amor existe todo el tiempo, los dos personajes principales van creciendo por distintos caminos y de diferentes formas y eso resulta en una relación de tanto tiempo”, explicó.

“El amor no cambia con los años, los que cambiamos somos nosotros y los momentos, pero el amor es igual”, agregó la actriz argentina, quien se dio a conocer por su papel de Valentina en la telenovela Amar a muerte y en la bioserie de Luis Miguel, donde interpretó a Michelle Salas.

La serie cuenta la historia de una mujer que no tiene miedo a vivir, a experimentar y a disfrutar. Es la historia de una pareja que se aleja y se reencuentra a lo largo del tiempo, ella siempre con un objetivo diferente y él siguiendo los cánones establecidos por la sociedad. Ella buscando escalar, él con el propósito de mantener su estabilidad económica y social.

Macarena Achaga protagoniza la serie las Travesuras de la niña mala / Cortesía

La vida de estos singulares personajes inicia en Perú, pero sus múltiples reuniones fortuitas transcurren en Londres, Tokio, París y Madrid.

“Como Macarena me considero una persona muy disruptiva y creo que con este personaje si puedo dejar un mensaje, si puedo cambiarle a una persona la mentalidad. Tengo un desafío mágico enfrente que es mostrar que las mujeres tenemos mucho más que ganar que lo que nos han contado”.

La actriz de 30 años dice que a ella no le toca juzgar a su personaje, “pero creo que es una mujer valiente, Vargas Llosa la creó inspirado mitad en la ficción y mitad en la realidad, pues el libro retrata algunas de sus experiencias en el amor.

“Unos al ver la trama dirán qué mala mujer y otros u otras, qué guerrera. Y yo la sitúo como una guerrera, porque tiene matices como todo el mundo. Nadie somos cien por ciento buenos o cien por ciento malos. Entonces ella cada paso que da toma decisiones que bien pueden ser cuestionadas una y otra vez. En lo personal, digo que desde sus 15 años toma decisiones muy valientes”.

Este personaje se maneja libre de prejuicios. “Desde una perspectiva de la sexualidad, la sensualidad, el erotismo, es en este audiovisual en el que lo he hecho mejor, no lo hubiera realizado en otro proyecto igual, para que llegue el mensaje a las nuevas generaciones.

“Qué tal si podemos cambiar ese tabú (que rodea a la sexualidad femenina) que las cosas no son disfrutables o que es malo, qué pasa si se cuestiona. Por eso me lo tomo con ese grado de responsabilidad, si se genera esa conversación yo ya gané. Aunque mi tarea como actriz no es convencer a nadie sino sólo llevar el tema a la mesa la conversación”, finalizó.