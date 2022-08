Luis Alberto Fernández presenta el tema "Nuevamente Disponible"

El exitoso cantautor cubano Luis Alberto Fernández, presentó recientemente su sencillo “Nuevamente Disponible” al son de una romántica ranchera, donde susurra al oído a aquellas personas que quieren empezar a crear una nueva historia en el amor y les dice que lo intenten, sin miedo al fracaso.

“Siempre es un buen momento para estar disponible a la hora de amar, de darte otra oportunidad, de dejar todo lo que te pese del pasado y volver a intentarlo, aunque se fracase nuevamente”, comentó Luis Alberto Fernández “El Charro Dorado”.

Algunas de las frases que más destacan en esta canción son “Hoy he decidido dejar de sufrir y poder olvidarla” y “hoy he decidido dejar de morir con tan solo mirarla”, con las cuales el cantante quiere reconciliar a los que se han peleado con el amor y darles un nuevo aliento.

Cabe destacar que este tema, es de la autoría de Juan Carlos Guerra Regalado y Julio Cesar Sánchez Ulloa; y cuando Luis Alberto la conoció se enamoró totalmente, yla dejó en las manos de Alex Ramírez, para su producción, pues cuenta con una gran trayectoria y ha sido acreedor al Grammy Latino con grandes artistas, como Christian Nodal y Vicente Fernández

“El Charro Dorado” grabó la canción en Guadalajara, Jalisco, la cuna del mariachi, y videoclip fue filmado en Colombia. Tanto México como Colombia han recibid muy bien su propuesta musical y no han dudado en brindarle apoyo, por lo que está muy contento de llevar un pedacito de cada tierra en esta canción.

“México es uno país que me gusta mucho y que siempre me ha dado su apoyo, grabar en Guadalajara fue una gran experiencia, realmente me sentía como en casa. Y para el vídeo, elegimos Colombia y buscamos escenarios representativos y mágicos, grabamos en el Valle del Cocora y Salento (Quindío), con un resultado muy alegre y colorido”.

Con más de 20 años de trayectoria, Luis Alberto Fernández, ha forjado un importante camino en la música, posicionándose a nivel internacional. A los 12 años, descubrió su potencial y la voz para interpretar rancheras; esto lo llevó a ser miembro del catálogo Cubadisco 2009. Desde entonces su talento no ha dejado de brillar en varios escenarios del mundo, entre los que se encuentra Rusia, Italia, Francia, Panamá, México y Estados Unidos.

Luis Alberto llegó a Miami para participar en el Reality Show "Minuto de Fama 2" y se convirtió en el triunfador; tras el éxito que tuvo en este top show se convierte en el actor invitado a varios capítulos de una telenovela de Telemundo llamada "Eva La Trailera". Para el año 2016 viaja a Ciudad de México como participante de un nuevo reality conocido bajo el nombre de "Va Por TI 2", donde mostró su talento logrando el reconocimiento de grandes artistas de la música como: Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte, Calibre 50 y Alejandra Guzmán entre otros.

Conéct@te:

Facebook: /luisalbertomusic

Instagram: @luisalbertomusic





