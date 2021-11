Luciano Vittori da vida a Gustavo en "Maradona: Sueño Bendito"

El actor Luciano Vittori está muy contento con el reciente estreno de la serie "Maradona: Sueño Bendito" a través de Amazon Prime, donde da vida a Gustavo Flores, asistente del director técnico de la selección Argentina en el mundial de México 1986.

A través de 10 capítulos, la serie nos contará la vida e historia de la leyenda del fútbol, Diego Maradona. Desde sus inicios en Villa Fiorito hasta alcanzar la gloria con Barcelona, Napoli y la selección Argentina. La participación de Luciano Vittori en la serie, refleja el comportamiento de los jugadores durante los entrenamientos y partidos de la selección Argentina.

"Gustavo está con los futbolistas en todo momento en que la selección está jugando el mundial, y mano a mano con Carlos Bilardo, el director técnico", expresó Luciano Vittori.

El actor, nació en Ciudad de México y sus padres son originarios de Argentina, por lo que este proyecto, ha sido muy importante y especial para él. Incluso cuenta con una anécdota muy peculiar llena de casualidades, que nos comparte a continuación.

"Nací en Ciudad de México el 22 de junio de 1986, justo el día que fue lo que se conoce como 'La Mano de Dios' en aquella final del mundial entre Argentina e Inglaterra. Yo nací en la mañana, y mi padre ya tenía entradas para el partido y se fue con mi abuelo al estadio Azteca, mi abuela y mi mamá se quedaron a cuidarme, y quedó como anécdota para toda mi vida. Para mí fue bastante especial quedarme en esta serie, porque pude recrear esa época, y ese día en el que nací, realmente ha sido algo muy interesante".

El pasado 29 de octubre se estrenaron los primeros cinco capítulos de esta esperada serie, el 5 de noviembre salieron dos más, y los últimos tres, se podrán ver los días 12, 19 y 25 de noviembre.

"Es interesante la dinámica en la que presentarán los capítulos, porque le da ese toque más expectante. Además, el último que se llama 'Adiós', sale el 25 de noviembre, justamente el día en que se cumple el primer aniversario luctuoso de Diego".

Luciano estudió la Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Además de ser profesor , guionista, dramaturgo y comediante. Actualmente, cuenta con una amplia trayectoria en Argentina, México y España.

En la entrevista, nos cuenta cómo fue que inició todo este camino y su inquietud por dedicarse a la actuación.

"En la preparatoria cuando tenía como 16 o 17 años, llevaba la materia de teatro de forma extracurricular y me di cuenta que me encantaba eso, en ese tiempo vivía en Chile y dije me quiero dedicar a esto; entonces a los 18 me fui a Argentina a estudiar y así fue como empezó todo".

Entre las producciones que ha participado, destacan, la obra de teatro “Sueño de una noche de Verano” comedia musical producida en inglés y español para Argentina y España.

Asimismo, en Argentina fue parte de las compañías teatrales The Performers, The Stage Company, Cancerianos, On the road.

En televisión ha participado en series como “Buscando a Frida” de Telemundo, “Jake and Blake” de Cris Morena, y en los programas “Show del problema” y “Hora de Reír”.

Ha realizado 15 cortometrajes en Estados Unidos y Argentina, y ha hecho doblaje de voz en francés.

"Es una carrera en la que nunca hay que rendirse, tenemos rachas buenas, y momentos malos donde te quieres rendir, pero de repente todavía hay esperanzas cuando te llaman para alguna serie, como dice mi papá es una carrera de emociones fuertes (risas)".

Durante el año pasado a principios de la pandemia, Luciano paró sus actividades, sin embargo, después de julio de 2020 y a la fecha, ha tenido la fortuna de continuar trabajando y haciendo lo que tanto ama, actuar.

"Por suerte me ha ido bien, han salido varios proyectos entre comerciales y participación en distintas producciones, realmente estoy muy contento y agradecido", finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @lucianovittoriactor

Facebook: /vittoriluciano