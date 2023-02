Los Cotopla Boyz traerán su poder musical al Bahidorá

La agrupación colombiana Los Cotopla Boyz, se presentarán en la próxima edición del Bahidorá 2023 que se realizará los días 17, 18 y 19 de febrero en el estado de Morelos. Será la segunda vez que el grupo visita México.

Actualmente, promueven el sencillo "El Raspafiestas", una canción de ritmos colombianos fusionados con la psicodelia que hace llevarla a los límites en cualquier fiesta que la pongas. Se definen como superhéroes de la música, apasionados del jazz, la cumbia y sus sortilegios contemporáneos, así como diversas fusiones.

En medio de poderosas notas musicales, tienen una misión muy específica: preservar la fiesta cumbiera.

Personificados como Power Rangers para irradiar energía en cada show, Los Cotopla Boyz lanzaron un repertorio de siete canciones que se convirtieron en su primer álbum "Mamarrón (Gorrón) Vol.1" (2020) con temáticas simples que cualquier millennial descifra al instante: Dame tu wasap, N’SYNC (no me dejes “en seen” en visto) o Me mal viaje con las galletas.

Respecto a su reciente sencillo "El Raspafiestas", la agrupación comenta, "Cuando raspamos la olla del arroz, ese último rezago, el cual es el más crujiente y con más sabor, así mismo somos los raspa fiestas, personas que no quieren regresar a su casa para poder seguir bailando, e ir de fiesta en fiesta para disfrutar de todo el potencial y obtener la mejor noche".

Con esta canción, el grupo busca llevar la fiesta a sus límites más lejanos, para no tener excusa para dejar de bailar, Los Cotopla Boyz son esos superhéroes cumbieros que se proponen extenderla hasta lo más posible.

El videoclip ya está disponible, y realizado bajo la dirección de José Fernández, este audiovisual nos muestra una estética kitch con estos superhéroes que llegan a salvar hasta el último minuto de la fiesta, a través de todos los recuerdos de sus superpoderes.

La agrupación se presentará en Morelos en el Carnaval Bahidorá el 18 de febrero en Las Estacas.

"Las tierras Mexicanas nos dan la bienvenida al 2023 con el impresionante festival Bahidorá. Ya te vamos Morelos con todos los poderes cotopleros, para que juntos nos rompamos los tobillos a punta de cumbiones".

Conéct@te:

Facebook: /loscotoplaboyz

Instagram: @loscotoplaboyz







