Llega a Netflix la segunda temporada de la serie mexicana "La Piloto"

Este miércoles 1 de abril se estrena en Netflix la segunda temporada de la serie mexicana "La Piloto", la cual está protagonizada por Livia Brito, Juan Colucho y Arap Bethke junto a un excelente elenco.

En entrevista, el actor argentino Juan Colucho quien interpreta a Dave Mejía nos cuenta los detalles de esta segunda temporada, que aunque ya se vio en televisión abierta en México y Estados Unidos, personas de otros países esperan ansiosamente esta secuela.

"Estamos muy contentos, porque hace un buen tiempo que terminamos de grabar, y ahora estará disponible en Netflix la segunda temporada, y ha sido algo increíble porque la gente ya la está esperando en muchas partes del mundo", comentó Juan.

La historia tiene contexto cinco años después del desenlace de la primera parte, entonces la pareja de Dave (Juan Colucho) con Yolanda (Livia Brito) está afianzada, pero ahí empiezan los problemas entre el trabajo y la vida personal y se desencadena otra situación.

"Interpretar a Dave ha sido una gran experiencia, me preparé mucho para la primera temporada, con técnicas de defensa personal que hacen los de la DEA en Estados Unidos, y tuve mucha actividad durante varios meses sobre cómo manejar armas y trabajar en grupo antes de entrar al set. Fue mucho tiempo de grabación de la segunda temporada, de hecho estuvimos ahí en Cuernavaca con locaciones en una hacienda antigua muy bonita, es una ciudad hermosa con su calor delicioso. En la historia lineal del personaje evoluciona en el tiempo cinco años después, y ya tenía el ensamble de la primera; por lo que disfruté mucho más la segunda parte porque ya estábamos más confiados, ya sabíamos de qué iba la historia, me animé a divertirme y disfrutar el personaje".

Siguiendo las indicaciones de salud, ante la contingencia por el COVID-19, el actor ha permanecido en cuarentena en su hogar en la Ciudad de México, realizando diversas actividades y alentando a sus seguidores con consejos y mensajes positivos.

"En estos momentos estoy cocinando, una receta vegana de la abuela, he estado leyendo muchísimo, meditando un poco y empezando con la guitarra, que la tenía abandonada. Esperemos que todo esto pase pronto, entiendo la ansiedad y la incertidumbre de todos, pero hay que tratar de ser pacientes, y aprender cosas que queremos y antes no se podía, ahora es el momento no hay excusa. Me encanta estar en contacto con la gente, hay un trato muy bueno a través de las redes que me escriben mucho, no me da tiempo responder todos los mensajes, pero si los leo. Y siempre trato de ser consciente con las cosas que publico, y en estos momentos, aliento a mis seguidores a no perder la fe, de que todo lo malo no dura para siempre, de que todo esto va a pasar, y es importante buscar algo para aprender y un buen momento para conectar con la familia y los seres queridos".

Juan agradece mucho el cariño del público, pues a través de su cuenta de instagram ha formado una linda comunidad con sus seguidores. Asimismo, está satisfecho con su trabajo en esta serie, pues ha tenido un alcance inimaginable.

"La gente ya está preguntando, cuándo sale la tercera temporada (risas) y me encanta saber que disfrutan mucho de la serie y cómo se reúne la familia para ver la televisión. Se siente lindo aportar algo a través de nuestros personajes, es importante el entretenimiento, pero también, no sabemos, el impacto que tenemos en la gente. Por ejemplo, la otra vez se me acercó una chica que literal estaba llorando de la emoción, y me dijo 'Juan te quiero agradecer porque mi abuela que vivía en Cuba y estaba en un momento difícil de salud, me hablaba mucho de La Piloto, y estaba muy expectante de lo que iba a suceder en cada capítulo con mucha emoción. Me agradeció por aportar algo a su abuela y fue maravilloso, uno nunca sabe lo que vamos a tener con otras personas".

Finalmente, el actor comentó que durante esta temporada de cuarentena y crisis que estamos viviendo, es importante que seamos pacientes, que esto va a pasar muy pronto y ojalá nos una mucho más como sociedad.

