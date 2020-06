Llega a México el programa artístico Go Broadway

La pandemia ha traído grandes cambios en todos los aspectos, sobre todo el auge de las plataformas digitales para seguir trabajando, estar en contacto con nuestros seres queridos, para entretenernos y continuar nuestra formación profesional. Es así cómo llega a México Go Broadway, una de las escuelas artísticas con mayor prestigio a nivel mundial que cuenta con más de 10 años de experiencia formando artistas.

Fundado y dirigido por Valentina Berger, actriz y gestora cultural argentina que actualmente radica en Nueva York y con su trabajo ha forjado el camino de muchos artistas a lo largo de una década.

"Es un programa de formación para artistas, que surgió hace 10 años por un impulso y una necesidad en el mercado, yo tenía 18 años cuando llegué a estudiar a Estados Unidos, mucha gente me pedía que les compartiera los programas y links pero la verdad es que son bastante caros acá. Entonces decidí armar algo un poco más razonable a nivel precio y tiempo, la gente comenzó a interesarse por asistir y el primer año tuvimos 12 el segundo 20 y así fuimos creciendo, ahora en línea tenemos más de 15 mil artistas que han entrenado con nosotros en estos 10 años", expresó Valentina Berger.

Con la idea de extenderse a otros países, Go Broadway arrancó en Argentina y ahora presenta su plan de estudios en México vía online, bajo la batuta de Francisco Escárcega, productor y coordinador de producción teatral, encargado de "Mentiras el musical" desde hace 10 años.

"Este año pude conectar con Francisco y la pandemia nos ayudó porque aunque estemos en diferentes países, podemos estar conectados. Nos da mucha alegría llegar a México, por ahora será un programa en línea; más adelante, cuando abran las fronteras podremos llevar maestros y talento de Broadway a México y de México a traer para acá. Me considero súper afortunada porque ya estábamos hace varios meses con este programa en línea así que la pandemia nos agarró muy preparados. Y ha sido muy interesante tener un programa que complemente nuestros viajes para seguir formando los artistas, inclusive antes de la experiencia que puedan tener en Nueva York".

El programa tiene maestros de Broadway, West End, Madrid, México y Argentina. Así como grandes figuras involucradas en el teatro tanto en México como Broadway, que serán el motor para impulsar y crear nuevos talentos.Por lo que los interesados aprenderán con los mejores profesores sin moverse de casa.

"Tenemos un equipo de profesores que vienen de las universidades más top de Estados Unidos y de otros países con gran trayectoria. También tenemos otro tipo de talentos, actores que han estado en cinco o más musicales en Broadway que traen toda la experiencia de estar arriba del escenario, eso me parece una linda combinación de talento y estoy muy feliz de que todos se hayan sumado".

Valentina comentó que el programa online tiene dos tipos de clases, una que es en vivo, donde los alumnos tienen interacción con el maestro y se juntan varias materias, de las cuales cada una dura cuatro semanas con encuentros una vez por semana con cada maestro.

Mientras que la otra modalidad llamada On Demanda con un formato de clases es más flexibles pues son clases pregrabadas que puedes ver desde donde estés en cualquier momento. Cabe destacar que estas clases cuentan con material extra de apoyo, logrando un programa muy completo.

Las inscripciones se realizan cada mes, durante junio han agregado a 10 maestros nuevos, cinco que imparten clases en español y cinco en inglés.

"Quiero invitar a los artistas a que se animen hacer algo nuevo, si por ejemplo hacen música, ahora que intenten danza y etcétera, para salir de su zona de confort porque pueden aprender cosas interesantes. En este programa si tomas cinco materias o más, recibes un diploma".

La artista, quien pertenece a la comisión directiva de la Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA), considera que los artistas deben prepararse constantemente y trabajar por forjar un camino en su propio país para buscar nuevos rumbos.

"Uno debe ser la mejor versión de sí mismo, no importa el país donde estés, Broadway está muy bueno, pero no tiene que ser el punto ideal, si no sólo un punto más en el camino. Creo que los artistas tienen que animarse y también construir una industria en su propio país, desarrollar su creatividad para no estar copiando lo que ya se ha hecho por ejemplo en Estados Unidos, si hay que saber cómo se construyó, cómo fue la historia y cómo se trabaja la técnica para traerlo como ejemplo a cada uno de los países pero es fundamental tener una idea propia", finalizó.

