Liz Alexa representará a México en certamen internacional

La influencer mexicana Liz Alexa representará a México en el certamen Miss Planet International que se realizará en Cambodia en marzo de 2021, plataforma que la joven aprovechará para llevar un mensaje social muy importante sobre el cuidado de la salud mental y la labor de apoyar a los demás.

"Este certamen es el único avalado por la ONU, porque busca cumplir con los objetivos de la organización, me siento muy feliz y bendecida de que me hayan elegido para representar a México en este certamen tan importante. Desde hace dos meses, me estoy preparando con clases de pasarela, oratoria y cultura general para dar mi mejor desempeño", expresó Liz Alexa.

Cortesía | Liz Alexa





Desde los 14 años, Liz comenzó a realizar actividades altruistas en beneficio de la sociedad. Asimismo, con gran esfuerzo funda Feliz como Liz, una asociación benéfica que buscar ayudar a las personas más vulnerables.

"Considero que todos tenemos un propósito en la vida y el mío es ayudar. Comencé recaudando ropa, insumos y medicamentos entre mis amigos y familiares, y los llevaba a fundaciones, pero me di cuenta que algunas ya tenían mucho apoyo; entonces buscaba dónde requerían ayuda y yo misma llevaba las cosas. Desde muy pequeña tenía ese objetivo de apoyar a las personas más vulnerables, pensaba en la idea de una fundación y nunca me imaginé que fuera a ser tan rápido, creía que se necesitaba mucho dinero para hacerla, pero gracias a las redes sociales y a mis seguidores la vida me ha dado la oportunidad de cumplir mis sueños. Hice una promesa a Dios, de que todo lo que me entrara de dinero iba a destinar in 10 por ciento para ayudar, y desde que dije eso, se me han abierto muchas puertas y han surgido bastantes cosas y proyectos como el certamen. Siempre he pensado que si la vida te da, hay que regresarlo".

Es así como Liz Alexa aprovechó la plataforma de instagram para crear su fundación, que además le permitiría conocer y convivir con sus seguidores, y que cada vez más personas se sumen a ayudar.

Además de ayudar con insumos y medicamentos, Liz se ha preocupado por brindar ayuda en temas sociales y psicológicos, por eso su mayor causa social es el cuidado de la salud mental.

"Es de las cosas más importantes que debemos cuidar, porque al tener salud mental estás bien con tu persona y con tu entorno, te valoras y valoras a lo demás.

Todos tenemos problemas y pasamos por cosas fuertes que nos marcaron y nos han hecho mal, pero esas cosas hay que enfocarlas en algo bueno. La salud mental te ayuda a tener control en ti, tomar buenas decisiones y quererte mucho, saber poner límites y sanar cosas que hayas pasado. Quiero utilizar esta plataforma del certamen para dar a conocer mi mensaje y que más personas se sumen a la fundación, ya sea como voluntarios o psicólogos que deseen ayudar".

Durante el confinamiento, Liz Alexa no ha parado de ayudar, pues estuvo recolectando y repartiendo despensas. Actualmente, está realizando una colecta de juguetes para regalar sonrisas y felicidad a los más pequeños en estas fiestas decembrinas.

Conéct@te:

Instagram: @lizalexamtz

Instagram fundación: @fundacion_felizcomoliz