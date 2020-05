Libros digitales para esta cuarentena

Pensando en el tiempo de confinamiento que vivimos actualmente, la editorial y plataforma digital YoPublico.mx lanzó la iniciativa #YoMeQuedoEnCasaYLeo, liberando una diversidad de títulos de escritores independientes, de manera digital para compartir con el público.

Sabemos que esta idea de liberar contenidos digitales se ha dado a nivel mundial para fomentar el consumo de arte, de escribir, de leer y hacer actividades creativas. Especialmente, en los libros se ha convertido en un movimiento internacional al que se sumaron diversas editoriales desde el confinamiento en Italia y España.

“Cuando entramos en cuarentena en México, quisimos liberar el contenido digital de muchos de nuestros libros, sobre todo novelas e historias de ficción, que se antoja mucho leer ahora, para evadirnos un poco de tanta información. Y al mismo tiempo pusimos en descuento nuestros libros físicos de esos mismos títulos, para que la gente que quiera obtenerlos, pueda recibirlos en su casa”, expresó Elvia Navarro, directora de la editorial y plataforma.

Son alrededor de 10 títulos los que podemos encontrar de manera gratuita en esta plataforma, para disfrutar durante la cuarentena, algunos de estos son, “Querida niña azul” de Irene G. de Lanz, “Un viejo amor que cambió la historia de la Revolución” de José Luis Basulto, “Y un día la encontré” de Luis Vidal, “El cementerio del puerto” de Ángel Saucedo Escobar y “The children who decided to change it all” de Marcela Fonseca.

“Desde el 23 de marzo tenemos estos libros de manera digital, para el disfrute del público. Además en las redes sociales, todos los días estamos hablando de las diversas joyas tan interesantes, que tenemos en nuestro catálogo de autores independientes, voces que ponen el foco de atención en otras maneras de ver las cosas, y creo que es interesante revisarlos. Son de fácil lectura y muy breves, y me parece que pueden interesarle a un público amplio”.

La gente e está acostumbrando muy rápido a estas nuevas maneras de leer y a recibir el libro en su casa, eso es lo que entusiasma que no parece un proceso lento, si no que la gente realmente estaba lista para dar ese salto y leer de otra manera.

Durante este tiempo de confinamiento, a través de la plataforma se han dado cuenta que el público que consume libros de manera digital ha ido en aumento, por lo que no han dejado de publicar aún estos momentos.

“La lectura digital ha crecido en un 200 por ciento, y estamos encantados de que la gente lea. Al ser una plataforma digital estamos bastante adaptados a estos tiempos, y así como piensan algunos expertos del mundo editorial, no es momento para guardarse novedades y no publicar esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, más bien es momento de lanzar las novedades y de poner frente a los ojos del lector, nuevos catálogos y nuevos autores. Además, los libros físicos los vendemos de manera directa, llevándolos a la puerta de nuestros lectores”.

Con motivo de la cuarentena, realizaron una convocatoria llamada “Cien relatos sobre la cuarentena”, la cual cerró con gran éxito a finales de abril.

“Recibimos alrededor de 250 relatos, y estamos muy felices de que eso haya ocurrido, porque en menos de un mes encontramos nuevas voces que son cerca de 180 nuevos autores. Y en próximos días vamos a dar el fallo y estoy segura que se van a sorprender mucho al leer lo que otros están viviendo en este tiempo de confinamiento”.

YoPublico.mx es una plataforma de autopublicación para autores independientes. Surge en 2018, con el objetivo de apoyar a los escritores para cumplir su sueño de ver su obra publicada, distribuida y promocionada, pues su idea principal es compartir con la gente nuevas voces. Asimismo, dentro de la plataforma cuentan con una librería que vende contenido digital, pero también hace venta directa de libros, que llegan a la puerta de tu hogar.

