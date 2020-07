Leslie Shaw empodera a la mujer con su música

Para la cantante peruana Leslie Shaw es muy importante demostrar la alegría de ser mujer, la sensualidad, la libertad y el empoderamiento femenino a través de su música y sus letras, tal es el caso de su reciente sencillo “Estoy soltera” que interpreta junto a Thalía y a la cantante colombiana Farina.

En la canción “Estoy soltera” aborda ese empoderamiento femenino, resaltando la soltería para disfrutar tiempo con nosotras mismas para conocernos perfectamente y valorar el amor propio.

En entrevista, Leslie Shaw nos cuenta cómo surgió esta importante colaboración junto a talentosas colegas, mujeres que sin duda admira por su gran trayectoria.

“El productor Frank Santofimio me mandó esta canción que me encantó porque me parece muy divertida, sensual y empoderadora, y desde hace tiempo quería colaborar con otros artistas, y ya tenía en mente a Farina. Después la disquera sugirió invitar a Thalía y realmente me emocioné, pero lo importante era que ella aceptara, de inmediato dijo que sí que le encantaba la canción, me siguió el instagram y empezamos a tener contacto para ver cómo íbamos a hacer el tema y el videoclip, es una mujer que admiro desde siempre y ahora una gran experiencia trabajar con ella”, comentó Leslie Shaw

La canción ha tenido muy buena aceptación por parte del público, y ya suena en las principales estaciones de radio en Estados Unidos y Latinoamérica, asimismo, el video ya supera las 15 millones de vistas en YouTube.

“Durante la filmación del vídeo yo quería que cada una se sintiera cómoda y que cada quien aportara su esencia y talento. Cada quien propuso su vestuario y al final se notó en el vídeo, realmente la pasamos muy bien”.

A la par de este sencillo, Leslie Shaw lanzó su EP “Yo soy Leslie Shaw” en el cual incluye temas que han sido gran éxito en su carrera, con letras propias y de otros compositores, brindando un pedacito de lo que es esencia y personalidad en cada tema.

“El EP tiene cinco canciones y lo que hice fue juntar esos temas, hacer algo divertido para bailar, pasarla bien y relajarnos un ratito en estos momentos tan difíciles que vivimos hoy en día. Por lo general yo compongo todas mis canciones, y trato de incluir experiencias, pensamientos e ideas propias, pues me considero una mujer divertida, espontánea y latina al cien por ciento y es junto lo que me gusta reflejar en mi música”.

Leslie Shaw vive y trabaja entre Perú y Miami, la pandemia le tocó en Estados Unidos y lleva varios meses de confinamiento sin poder regresar a Perú, por lo que ha aprovechado el tiempo para seguir trabajando en su música.

“Cerraron el aeropuerto y no me pude regresar a Perú, mis perros y gatos están allá los extraño y extraño a mi familia. Al principio de la cuarentena dormía mucho, pero dije no puedo pasar así todo el tiempo, entonces armé un estudio casero para seguir haciendo música y componiendo, y cuando todo mejore, pueda hacerlo ya en un estudio de manera profesional para compartir con mi gente”.

Asimismo, Leslie destacó que junto a su equipo ya prepara un concierto en alguna plataforma digital para seguir cantándole a su público y reactivar las presentaciones que tanto extraña.

Leslie Shaw proviene de una familia involucrada en la música, por lo que desde pequeña creció con esa inquietud de dedicarse a este ámbito. Asimismo, se ha desempeñado como actriz en teatro y cine, siempre con el apoyo de sus padres, quienes le inculcaron el valor y apreciación por el arte y la cultura.

