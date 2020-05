Leonel García estrena su nuevo sencillo “Normal”

Leonel García se ha consolidado por ser uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica en los últimos tiempos, y tras culminar su gira con Sin Bandera, retomó su carrera como solista, y este viernes lanzará el sencillo “Normal”, un tema que sorprenderá a sus seguidores. Además de que aventurándose a algo nuevo, realizará la grabación del videoclip, en vivo a través de su canal de YouTube.

La canción “Normal” cuenta con un ritmo totalmente diferente al que lo hemos escuchado en su música, pues incluye una mezcla de elementos retro, donde la batería y el bajo se escucharán muy fuertes, logrando un sonido que contagiará a todos.

Respecto a este giro de sonido en su música, Leonel comentó, “En mis producciones como solista siempre he tratado de tener algunos temas que van a un lugar distinto, tengo algunas canciones con ciertos elementos electrónicos, más rítmicas o con influencia de la cumbia. Trato de explorar dentro de lo rítmico, más allá de las baladas que siempre están y no dejo de hacer porque me motiva y emocionan mucho”.

Con un sonido especial, el tema “Normal” pretende ser un homenaje a la música de los setenta, y a aquellos músicos de esa época que han inspirado a Leonel, como Steve Wonder, con el objetivo de brindarle al público algo distinto y alegre, en estos momentos tan difíciles.

“Escogimos esta canción, por la sensación de bienestar que te provoca, es una rola que te pone feliz, no es de drama ni hay depresión; porque queremos darle a la gente algo energéticamente padre en estos días que están en casa. La letra habla de un chico que está un poco obsesionado con un beso que le dieron y que está esperando el momento de repetirlo; pero también con el título viene mucho al caso con esta pérdida de la normalidad que tenemos en este momento, y la búsqueda de nuevas maneras para ser normales y espero que mejores a las que teníamos antes”.

Para seguir motivando al público a que se quede en casa y acompañarlos en este confinamiento, Leonel y su equipo decidieron que el video oficial de este tema, será grabado de una forma innovadora y creativa, en una sola toma y totalmente en vivo a través de YouTube ‪el viernes 8 de mayo a las 18:00 y 18:30 horas.

“En realidad esta canción no iba a tener vídeo, pero surgió la idea de hacer en casa aprovechando la cuarentena y decidimos hacerlo en tiempo real para que la gente pueda verlo, mientras se graba. Contactamos a un buen amigo que se dedica a esto, le agradó la idea y pues a todos nos entra el nervio porque es una cuestión de mucha adrenalina y de entrar en un sistema de malabarismo sin red, porque nos estamos aventurando en territorios medio inexplorados pero creo que con la tecnología actual, hay muchas cosas que se pueden hacer y la gente se va a divertir con nosotros”.

Debido a la problemática por el Covid-19, Leonel tuvo que suspender su gira Amor Presente Tour, y aunque quisiera volver pronto a los escenarios, considera que será hasta 2021 cuando pueda retomar este proyecto y encontrarse de nuevo con su público.

“Por el ritmo al que vamos, creo que volveremos a los escenarios hasta el 2021, por el hecho de que nuestra profesión no es considerada de primera necesidad y que desgraciadamente al mismo tiempo conglomera a mucha gente, nos van a retrasar la posibilidad de hacer conciertos. Pero seguiremos trabajando en nueva música para regalarle al público, y ya nos volveremos a encontrar”.

En cuanto a sus proyectos a futuro, el cantautor comentó que a través de sus redes sociales, nos estará deleitando con una canción inédita cada mes, además de que en agosto lanzará su álbum “Amor pasado”, cerrando la trilogía de que comenzó en 2014 con “Amor futuro” y posteriormente “Amor presente” en 2018.

En este álbum incluirá un tema inédito de José Alfredo Jiménez que él musicalizará, “Fue algo que no podía creer, pero lo tomé con mucha humildad y respeto, le puse mucho cariño y pues es una co-autoría muy peculiar de la que me siento muy honrado ante esta posibilidad de trabajar con José Alfredo, aunque él ya no esté con nosotros, pero tratar de entender qué hubiera podido ser la música de esa letra, conociendo su trabajo”.

Conéct@te:

Instagram: @leoelleon

Facebook: /LeonelGarciaOficial