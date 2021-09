El cantautor panameño Lemarco presentó su sencillo "Te deseo el bien", un tema original de la autoría del artista revelación del género urbano. El tema ya está disponible en las distintas plataformas digitales y ha tenido una buena respuesta por parte del público.

Ante una sociedad donde existen prejuicios, envidia, desamores y muchas veces falta de humanidad, Lemarco decidió escribir un tema donde en vez de desearle el mal a su persona amada luego de una ruptura, le desea el bien para que cada cual continúe su camino.

"Es una canción de desamor un poco distinto, en el que no le deseas el mal a la persona con la que estás terminando una relación. Al ser tu ex pareja, pasaron momentos lindos y eso es lo que queda en el corazón, no hay espacio para el rencor".

El tema "Te deseo el bien", cuenta con un vídeo musical que fue filmado en una hermosa casa de campo en Panamá bajo la dirección de Geulian Erubey de Trilogy Media.

"Lo grabamos en Panamá, durante dos días, empezamos en la ciudad, y posteriormente grabamos en la playa, y fue ahí donde se capturó la esencia de fiesta y despecho".

En poco tiempo este video superó las 100 mil reproducciones, algo que le ha causado mucha felicidad al cantante.

"Estoy muy agradecido porque he tenido mucho apoyo de mis seguidores, y de gente que se va sumando y les ha gustado la música".

Lemarco siempre supo que amaba la música, sin embargo, fue hasta la adolescencia que se adentró a este mundo, cuando empezó a componer sus propias canciones.

"Toda mi vida supe que amaba la música, sólo que cuando estaba en la escuela, me enfoqué en el deporte, jugué baloncesto y fútbol americano, pero después empecé a escribir temas y mis amigos me animaban a grabar y empecé a hacerlo solo, ahora afortunadamente tengo un equipo de trabajo que me respalda".

El cantautor menciona que al momento de escribir, se deja llevar por la pista, y cuando se engancha con alguna, empieza a soltar el lápiz, todo depende de su estado de ánimo.

"Es mi terapia el poder sacar lo que llevo dentro a través de una hoja y plasmarlo en una canción, y obviamente mi objetivo es que mi público pueda vibrar conmigo".

Finalmente, el cantante mencionó que lanzará nuevos sencillos, pues este mes ya podremos escuchar el tema "Todas mienten" junto a Inazzio. Además espera pronto volver a los escenarios, y por supuesto, visitar México.

Conéct@te:

Instagram: @lemarcooo

Facebook: /Lemarcooo