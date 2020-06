Leiden presenta su álbum "Impulso natural"

Durante mayo la cantante Leiden lanzó su tercer material discográfico “Impulso natural” que incluye seis canciones, a través de las cuales muestra una nueva etapa musical y artística en su trayectoria como cantante y compositora.

Leiden se encuentra muy feliz con este lanzamiento pues fueron alrededor de dos años de trabajo, en el que se involucró directamente junto a al multipremiado productor Sasha Trujeque.

Este álbum lo compuse en el vaivén de las olas del mar, en una residencia artística en una playa que se llama Chacala en Nayarit, fueron 15 días bastante productivos. Fueron canciones compuestas desde el cuerpo, siempre me imaginé que su producción musical fuera sobre el tema del movimiento y trabajar con alguien que lo llevara a ese nivel y tuve la fortuna de trabajar con Sasha Trujeque, quien le metió las programaciones a partir de un trabajo en conjunto para crear un lenguaje musical muy interesante

Leiden

También lanzó su tercer sencillo de este álbum denominado “Horizonte artificial”, acompañado de un videoclip muy peculiar que realizó en casa durante este tiempo de confinamiento.

Es una de mis canciones favoritas de este disco y el videoclip fue un experimento muy interesante, recibí la invitación del gran director, Miguel Hernández Barba, para hacer un experimento creativo a distancia durante esta cuarentena y me pareció súper interesante. Le conté que la canción hablaba de una relación que tuve con un piloto aviador, y él me mandó su propuesta, me hice las tomas en casa mientras él me dirigía de manera virtual y fue algo muy lindo

Cabe destacar que el primer sencillo de este álbum, fue el tema “Tu boca” una colaboración con Celso Piña y Charles Ans que dio a conocer el año pasado, y tuvo gran éxito. Además de que la experiencia de trabajar con Celso Piña fue algo increíble para la cantante.

Realmente fue algo inesperado y a la vez hermoso, porque Celso Piña es un artista que vengo escuchando y con el que vengo bailando desde que soy una niña, y cuando ya estábamos metidos en la producción de este disco, estuvimos escuchando a profundidad todas las canciones para ver cómo se iban a transformar, y la versión acústica de ‘Tu boca’ en realidad es una cumbia. El equipo con el que estoy trabajando tenía una cercanía con Celso que es el Rey de la cumbia y salió la idea de presentarle esta canción cuando aún no se había terminado de producir, realmente sin mayor expectativa sólo quería que la escuchara y me topé con la sorpresa de que él era una persona muy bondadosa, generosa y que tenía un deseo genuino de colaborar con nuevas generaciones. Cuando la escuchó me dijo ‘Chiquilla a poco es tu canción, me gustó mucho y vamos a colaborar’, entonces le metió su sabor en el acordeón y decidimos también colaborar con Charles Ans y al final quedó un tema increíble. Fue muy lindo conocer a alguien a quien he admirado tanto y que se portara de esa manera tan generosa.

Asimismo, Leiden comentó que cuando se enteró del fallecimiento de Celso, fue algo muy fuerte y triste para ella, y compuso una canción especial dedicada al “Rebelde del acordeón” como un homenaje a su música y trayectoria.

Cuando supe la noticia, sentí un nudo en la garganta fue un día fatal y a la mañana siguiente me pasó lo que nunca, agarré la guitarra y compuse una canción, todo ese nudo se convirtió en una melodía que obviamente fue una cumbia, una canción que le hice a él en homenaje llamada ‘Cumbia de luna roja’ y que espero puedan conocer pronto

Para Leiden cada disco es muy especial e importante, porque las canciones son un significado de las distintas etapas de su vida, por lo que consideraba fundamental lanzar este álbum en estos momentos, y no retrasar las cosas.

Necesitaba sacar estas canciones en este momento porque conectan con mi centro personal y cuentan algo de mí. Desde que compuse mi primera canción, yo sentí que algo se me solucionaba por dentro, y desde entonces me comunico a través de las canciones y ese lenguaje es muy importante, porque al componer todos los impulsos creativos son vitales para salvar mi propia locura

Durante la cuarentena, Leiden ha estado trabajando mucho pues además de este lanzamiento, ha realizado diversas colaboraciones con otros cantantes como es el caso del tema “Respeta” junto a Ximbo, el cual es para una campaña nacional de concientización para los trabajadores de salud.

Leiden canceló varias presentaciones a raíz de la pandemia, así como la gira de Impulso natural, sin embargo continúa trabajando para volver a los escenarios y sentir el calor de los conciertos cuando sea posible reencontrarse con el público.

