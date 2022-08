'La vida mía' comparte temas sociales a través de su música 

La agrupación mexicana La vida mía ha ido en ascenso en su carrera, con su reciente álbum "Las que ya no ves" donde abordan diversos temas sociales. Además este viernes, el grupo será la banda telonera de Residente en La Resistencia Festival.

La agrupación está integrada por Itzel Vidrio (voz), Tavo Álvarez (batería) y Lalo Solís (guitarra), quienes unieron su talento en este proyecto hace tres años.

Cortesía | La vida mía

"Hace un tiempo conocí a Tavo tocando, después yo me mudé a Guadalajara y fue cuando terminé mi carrera en Dirección Musical. Regresé para mostrarle unas maquetas a Tavo, del trabajo que había realizado, él me presentó a Lalo, con quien tenía ya un tiempo tocando en bares y comenzamos a armar la agrupación. Los tres nos enamoramos del proyecto y empezamos a trabajar en el sonido de la banda, hace aproximadamente dos años y apenas este año que lanzamos material", expresó Itzel Vidrio.

Respecto al nombre del grupo, La vida mía, Itzel mencionó que todo surge a raíz de un sueño que tuvo, "una persona se me proyectó en un sueño y me dio el nombre de La vida mía, y en resumen creo que habla de la vida misma y las realidades que pasan en todo el tiempo. La vida se trata de vivirla al máximo de emocionarse, de llorar, de bailar, de enojarse, de ponerte sensible, de todo, y así es La vida mía en todo concepto musical".

Cortesía | La vida mía

"Todas las que ya no ves" es la producción musical con la que salta a la escena musical esta explosiva triada de fabulosos músicos. Integrado por siete canciones este material es la inspiración de la voz de la banda, donde abordan poderosos mensajes de lo que se ha vivido y se sigue viviendo en la sociedad y en el mundo; esto, de una manera creativa donde la voz y la música serán la conexión para expresar y materializar el sentir colectivo en letras y armonías nuevas.

"Trabajamos con el sello discográfico Guanamor Music, junto a Richie Arreola, productor y bajista de Belanova. Todas las canciones están inspiradas en temas sociales, que hablan de un poquito de todo lo que está pasando en nuestro país y en nuestro entorno, dándole voz a muchas situaciones y problemáticas".

El corte más reciente de este álbum es el tema "Todas las que ya no ves", una canción cruda que habla de las mujeres desaparecidas y como todavía existe la fe y esperanza de cambiar la situación y hacer conciencia sobre el tema. El video oficial fue dirigido por Eunice González, en el que se muestra el amor y la unión entre las mujeres de distintas edades, el dolor y la angustia a través de las flores quemándose; reflejando así los cientos de familias sin sus hijas, madres, primas y esposas.

El mensaje es tan fuerte y a la vez muy crudo, en una canción que musicalmente recae en la voz de Itzel acompañada por una guitarra con un sonido western a lo Nancy Sinatra, dándole el poderío necesario y ese grito de hartazgo para parar esta situación.

"Estamos muy sorprendidos por el reconocimiento de la gente, hemos tenido muy buena respuesta por parte del público y el video está creciendo orgánicamente. Realmente muy orgullosos del trabajo que hemos realizado".

Cortesía | La vida mía

La agrupación está muy contenta porque este viernes 12 de agosto, será la banda que abrirá el concierto del puertorriqueño

Residente, en la Resistencia Festival que se realiza en Guadalajara.

"Tuvimos una pequeña gira con Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara (FEU), tocando en diferentes preparatorias promoviendo el arte, y fue cuando se nos dio la oportunidad de poder abrir el concierto de Residente. Es una noticia muy chingona y sobre todo por compartir con alguien que hace un tipo de música y letras similar a nuestro concepto, es algo increíble para nosotros".

Asimismo, La vida mía tendrá más conciertos en la segunda mitad del año, entre ellos su presentación en Rock por la vida el próximo 30 de octubre. Y una gira especial con Álvaro Suite, guitarrista de Enrique Bunbury del 9 al 12 de noviembre.

La vida mía tuvo su formación hace tres años como una banda independiente tocando en escenarios locales, ahora, hacen realidad su sueño con su casa discográfica que los apoya en su desarrollo musical. Y es así como Itzel, Tavo y Lalo se consolidan como una familia musical decidida a comunicar emociones propias del público de su generación.

"Nos sentimos principalmente agradecidos con la vida de ponernos en el lugar preciso con las personas indicadas, y en el momento que deben pasar las cosas, y nosotros acá chambeando y muy contentos de que este proyecto vaya creciendo", finalizó.

