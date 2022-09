Las Pandora, e Ilse y Mimí de Flans, anuncian nuevas fechas de su gira

Tras nueve meses de ensayo, a partir del viernes 23 arranca la gira de Pandora & Flans Inesperado Tour en la Arena Ciudad de México, para el que Isabel, Maite, Fernanda e Ilse y Mimí, esperan consentir a su público ochentero como a las nuevas generaciones que gustan de sus canciones.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa en la que coincidieron en señalar que ante la ausencia de Ivonne, la tercera integrante de Flans, ni ha sido sustituida, ni reemplazada. “Ivonne no va a regresar, Ivonne se retiró. Hay que respetar muchísimo la decisión de cada quien. No pasa nada, llegó un momento que dijo ‘ya no quiero estar aquí’. La música es mucho más poderosa que incluso nosotras. Somos simplemente las que venimos a representar estos géneros, estos grupos, esas épocas y hoy por hoy lo hacemos con mucho honor, con mucho respeto. Ivonne decidió retirarse y le mandamos todo nuestro amor”, señaló Mimí.

Maite agregó que Ilse y Mimí “son muy valientes”, pues “no les hace falta Ivonne, de verdad, ellas llenan el escenario espectacularmente, tienen una forma de cantar espectacular, porque claro nadie es indispensable, eso es lo que quiero decir. Nadie es indispensable. El trabajo de ellas dos es impecable y los aplausos que se llevan, son impresionantes”.

Mimí, sin perder el buen humor, compartió en torno a su salud: “Metí la pata. Me caí al bajar un escalón, me rompí el tobillo, pero me cuidé mucho, mis compañeras me cuidan arriba del escenario. No hemos parado de trabajar, bendito sea Dios no me tuvieron que operar. Es una buena noticia, voy de salida y estoy en fisioterapia”.

A diferencia de Ivonne de Flans que se retiró, las integrantes de Pandora, no dejarán los escenarios mientras conserven su timbre de voz. “Una vez dijo en conferencia Raphael ‘yo soy artista y el artista nunca se retira, nunca deja de estar en un escenario. Podré ir a descansar, a tomarme unas vacaciones, pero no me retiro’. Esto de retirarse ya una vez lo hicimos por cuestiones de familia, de hijos, y no resultó, es muy difícil. Las cinco somos artistas, el retirarnos es una palabra que yo creo que de verdad no aplica”, destacó Maite.

“Pedro Infante nunca se retiró, al morir, su música y sus películas son las que más se escuchan y ven. Sigue su música presente. El artista que logra sembrar nunca se retira”, precisó Isabel.

Flans y Pandora / Foto de: @flansoficial | Instagram

Mientras Fernanda, comentó: “Pandora un día se va a retirar, pero no lo tenemos planeado. Cuando tengamos la dignidad, la cordura, cuando sea el momento exacto. Dejar de cantar ahora, no gracias”.

Y es que están en perfectas condiciones, agregó. “Este resultado es porque cuidamos lo que comemos, dormir bien, nos vitaminamos, no fumamos, nada más echamos un tequilita. El estar bien, el estar contentos, el estar vigente, a gusto con lo que haces, eso también provoca que tu semblante sea mejor y se refleja tu buen estado de salud”.

Respecto a su repertorio, comentaron que han actualizado los arreglos des sus canciones, las de Flans se las comparte a Pandora y viceversa. Por cierto, Isabel afirmó que el medley de Juan Gabriel, es infaltable en cada uno de sus conciertos.

Las otras fechas del Inesperado Tour son el 17, en Chihuahua; el 30, en el Teatro Morelos de Toluca; 7 de octubre en el WTC de Veracruz; 15, El Trompo, de Tijuana; 22, Cancún, en la Plaza de Toros; 10 de noviembre, Ciudad Juárez en el Teatro del Pueblo; 18, Torreón, Coahuila en el Coliseo Centenario; 20 de noviembre, Tlaxcala, Teatro del Pueblo, 25, en el Poliforum de León.

Y para diciembre, abren el 2 en Hermosillo, en el Hipódromo; el 3, en la Arena Itson de Ciudad Obregón; 9, Los Mochis, Centro de Usos Múltiples; y finalizan el 17, en Villahermosa, en su Teatro al aire libre.

En enero de 2023, el 28 actuarán en Costa Rica; el de 3 de febrero, en la Arena Monterrey y el 11, en el Auditorio Guelaguetza de Oaxaca, así como más fechas por confirmar en Estados Unidos.