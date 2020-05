María José y Kabah lanzan tema dedicado a los héroes en esta pandemia

Kabah sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva versión del tema “Héroes”, el cual fue parte de su disco “XNE” en el 2000. A través de sus redes sociales, el grupo publicó un vídeo donde cada uno de los integrantes junto a María José (ex integrante) desde su casa, interpretan este tema dedicado a todos los héroes en esta pandemia por el Covid-19.

“Pensamos que quedaba mucho con lo que está sucediendo hoy en día, con todos los médicos, enfermeras y gente de intendencia que está trabajando en los hospitales cuidándonos y protegiéndonos, entonces literal son unos héroes. Pero también la idea es mostrar que la gente que se queda en casa, también son héroes, porque ayudan y cooperan mucho; realmente todos están haciendo algo bueno para la sociedad”, expresó René Ortiz.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos los que se arriesgan todos los días por nosotros. Todos podemos ser héroes. #quedateencasa #todossomosheroes Productor Musical: Ramón Arcos Bouchez @aguasantaprod Edición de Video: Jose Luis Ramos @bouqueh Guitarra Javier Calderón @soyelvalentino Cuerdas Milo Coello @milocoello Una publicación compartida por Kabah (@kabah_oficial) el 25 de Abr de 2020 a las 6:51 PDT

En poco tiempo, el vídeo ha tenido más de 65 mil reproducciones en Instagram, y muchas reacciones positivas por parte del público, quienes están fascinados por este gran regalo que resulta muy emotivo, al juntarse nuevamente con María José .

“Podernos juntarnos en este caso para hacer este vídeo, nos llena de alegría y hacerlo sin ningún rollo de querer ganar dinero, simplemente porque lo sentimos y por alegrar a la gente, para que por un momento se quite esa parte negativa y se convierta en algo positivo, es así como ponemos nuestro granito de arena”.

Asimismo, el pasado 30 de abril, celebrando el Día del niño en México, publicaron una versión especial del tema “Héroes”, donde varios pequeños, interpretan esta linda canción.

“El vídeo le ha gustado mucho a la gente, han sentido cosas muy lindas, y decidimos hacer un vídeo especial con los niños y fue algo también muy emotivo”.

Uno de los planes que Kabah tuvo que posponer en esta cuarentena, ha sido la gira “Rainbow Tour” junto a JNS, sin embargo, han aprovechado el tiempo para afinar detalles y preparar un espectáculo increíble, al término de la pandemia.

“El ‘Rainbow Tour’ se ha cambiado de fecha, nos hemos estado acoplando, mientras sigamos en cuarentena y debamos quedarnos en casa, pero hemos estado trabajando y preparando todo, viendo qué cosas podemos mejorar del tour para que cuando termine esto dar un buen show”.

Además de trabajar en esta cuarentena, René nos comparte su día a día durante esta cuarentena, tiempo que ha aprovechado para hacer diversas cosas y compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Me levanto, hago ejercicio, desayuno y hago un par de tik toks que la verdad es algo que me mantiene de buenas, y a la gente le ha encantado, me dicen no dejes de hacerlos están muy chistosos, nos tienes con una sonrisa y eso también me motiva a seguir haciéndolos. Por las tardes, después de comer me pongo a ver vídeos, trato de meditar y veo cosas que me gustaría aprender, que en otros momentos con el trabajo no daba tiempo, pero ahorita es un buen momento para aprovecharlo y hacer nuevas cosas”.

Kabah cuenta con una gran trayectoria de 27 años, llegando a distintas generaciones con su música, teniendo grandes éxitos que le han dado reconocimiento internacional a la agrupación.

“Estos 27 años han sido increíbles, gracias a Dios nos hemos llevado súper bien, nos hemos entendido bastante bien, realmente somos hermanos ya, entonces, el poder vivir esto juntos con canciones que nos han dado mucho internacionalmente es algo padrísimo”.

Finalmente, René hizo una invitación al público para resistir en este tiempo de cuarentena y poner nuestros granitos de arena para salir lo más pronto posible de esta situación.

“Los que puedan quedarse en casa háganlo, los que no, porque tienen que trabajar simplemente que se cuiden y tomen su distancia, y ojalá termine esto pronto para volvernos a encontrar”, finalizó.

