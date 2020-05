Lanza Alex Fernández El tiempo no perdona

El menor de la dinastía Fernández, Alex Fernández, presentó el sencillo El tiempo no perdona, tema dedicado a su padre y que ya está disponible en las distintas plataformas digitales.

Con este tema, Alex marca su regreso a la escena musical, después del éxito obtenido con su álbum debut “Sigue la Dinastía”, donde dejó entrever el talento nato que heredó de su padre y abuelo.

A través de la letra y música del tema El tiempo no perdona, Alex plasma un mensaje fraternal donde invita a valorar cada uno de los momentos que vivimos y llama a la unión entre los seres queridos. Cabe destacar la composición de esta canción es autoría de Francisco Elizalde, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Francisco Javier Ramírez López, ambos colaboradores cercanos de la familia Fernández desde hace varios años.

El lanzamiento de “El tiempo no perdona” está acompañado por un lyric video, en el que el cantante vuelve tiempo atrás, y cuenta el ciclo de la vida a través de una historia entre padre e hijo. El clip está acompañado con fotos familiares entre Alex Fernández y su mentor.

He vivido momentos increíbles con mi papá. Desde que era niño hemos sido súper unidos, siempre realizamos actividades juntos y hemos visto cómo, a través de los años, va pasando el tiempo y sucede el ciclo de la vida. Es una canción y un video muy especial para mí porque me imagino todo lo que he vivido, expresó Alex Fernández.

Este tema es el comienzo de una nueva etapa, pues ya prepara el lanzamiento de una nueva producción discográfica, pues cuenta con un nuevo repertorio de canciones que cuentan con el respaldo, guía y dirección ejecutiva del propio Vicente Fernández, como ocurrió con su primer álbum.