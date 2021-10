La Sonora Dinamita presentará magno concierto en la CDMX

La Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López se presentará el 1 y 2 de octubre en la Ciudad de México, junto a La Sonora Santanera y muchos invitados de lujo, para interpretar de una forma distinta aquellos éxitos que han surgido durante más de seis décadas.

"Estamos muy contentos por estos conciertos para volver a alegrar a la gente con música, entre tanta noticia mala", expresó Andy Rave, vocalista de La Sonora Dinamita.

Estos conciertos se realizarán en el Salón La Maraka, a partir de las 19:00 horas. La Sonora Dinamita interpretará sus grandes éxitos, acompañados de talentosos amigos que le darán un toque único a cada canción.

"Ya veníamos manejando un concepto entre amigos donde invitamos a diferentes artistas y en este concierto, seguiremos por esa línea, vamos a compartir escenario con grandes amigos y talentos como María del Sol, Aranza y Natalia Sosa. Además de que estaremos alternando con una agrupación legendaria como lo es La Sonora Santanera, imagínate va a estar buenísimo".

El 1 de octubre, los invitados serán María León, Lidia Ávila, Karla Díaz, Erik y Mía Rubín. El 2 de octubre, se contará con la participación de María del Sol, Paco de María, Natalia Sosa, Ricardo Caballero y Aranza.

"Se trata de mezclar varios géneros, y que salga algo padre y diferente, que vean al artista que no hace cumbia en otra faceta y a La Sonora Dinamita con otro artista que hace otro género, para crear una fusión muy bonita".

Esta fusión, la han realizado desde hace varios años, convirtiendo sus grandes éxitos en nuevas versiones con voces distintas.

"Tenemos el apoyo de la gente, en YouTube ya son casi dos mil millones de reproducciones en estos videos, estamos muy contentos y agradecidos por eso".

Actualmente, están promocionando el sencillo "No pasa nada" junto a Horacio Palencia y ya preparan más sorpresas.

Gracias al alcance de las redes sociales, la agrupación ha tenido la oportunidad de llegar a nuevos públicos y romper las brechas generacionales, para mantener este legado musical.

"Son 62 años de historia, es una agrupación que ya se ha convertido en parte de la cultura musical de Latinoamérica, es una institución muy grande que tenemos que mantenerla y evolucionar, así como los tiempos cambian y se modernizan, nosotros tenemos que hacerlo pero sin perder la esencia. Debemos mantenernos vigentes en el gusto del público".

Una de las redes sociales a las que se ha unido el grupo es a TikTok, mostrando una faceta distinta con videos muy graciosos.

"Hay que adaptarse a las nuevas redes sociales para mantenernos en contacto con nuestro público, sobre todo con los más jóvenes, porque generalmente nuestro público es gente mayor, pero gracias a que nos mantenemos en vigencia hasta los niños disfrutan las canciones".

Para Andy Rave es muy significativo formar parte de esta agrupación, pues además de ser una mezcla de dos culturas que lleva en el corazón.

"Para mí es algo muy importante y me siento muy contento, porque soy colombiano, y La Sonora Dinamita nació en Colombia, después se vino a México, tengo estas dos culturas y un honor representar a la Sonora Dinamita con el folklore de mi tierra colombiana con sabor a México, porque desde el año 79 es mexicana y llevar esta mezcla por el mundo, me da mucho orgullo y me hace sentir honrado, pero también con una responsabilidad enorme de mantener un legado y aportar un granito de arena con mi voz y lo que Dios me dio de talento para seguir preservando esta institución".

Recientemente Daniela Argaín y Andy Rave se convirtieron en padres de una linda niña, y están muy felices de poder vivir esta etapa.

"Es una etapa genial, no he dormido nada, pero lo vivo con un amor inmenso, agradecido con Dios por esta bendición y con mi esposa por su valentía y amor. Son cosas inexplicables, es un amor muy lindo, se la encomiendo mucho a Dios para que sea una niña de bien y venga a ser feliz al mundo. Si en algún momento quisiera dedicarse a la música, se le apoyará y la dinastía Argaín seguirá creciendo".

La Sonora Dinamita continuará con su gira por Guatemala, Ecuador, Estados Unidos y México, siempre siguiendo todas las medidas para cuidarse y cuidar al público, pues es fundamental que se reactive la economía, pero también que la gente siga disfrutando de su música y vuelva a verlos en el escenario.

Para los conciertos en La Maraka, los boletos están disponibles a través de la plataforma Eticket.

Conéct@te:

Instagram: @lasonoradinamita

YouTube: LaSonoraDinamitaVEVO

Facebook: /LASONORADINAMITADELUCHOARGAINYELSALOPEZ

TikTok: @lasonoradinamitaoficial