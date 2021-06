La rapera y activista Ximbo estrena canción

Algunas canciones son resultado de inspiraciones fugaces, algunas otras vienen de experiencias, las más comunes de amores y desamores de parejas y algunas más profundas del amor y el desamor con la vida; pero cuando una canción reúne todos esos elementos, nos muestra las entrañas mismas de la compositora, es una radiografía de su existencia artística y humana, eso es Queendom, una canción que no puede ser escrita por nadie más que por Ximbo pues en ella revela en poesía su estado mental y cómo llegó a él.

La sonoridad de la canción producida por Pablo Habitual es inmejorable, toda la esencia del Hip hop de los noventa refrescada con muchísimos elementos musicales actuales, absolutamente cinemática, lo que hace que el histrionismo en la interpretación del rap sea totalmente natural y envolvente. La portada en manos de Andrés Mañon "Elektrobelle" es una pieza de arte en sí misma que acompaña con fuerza a la música.

Queendom es un tema que pasará a la historia, pues no es común llegar a este conjunto de elementos acomodados de tal manera, el mismo nombre de la canción nos hace saber que es una propuesta cimentada en experiencia musical, rapera y sobre todo de vida. Escuchar este tema es escuchar un rugido de Queen Kong.

"Muchas mujeres me han inspirado para hacer esta canción. 'Queendom' tiene la energía de varias personas que han puesto su talento y cariño en el proyecto. Me siento agradecida con todas y todos los involucrados. No hay loto si no hay lodo, pero siempre en equipo es mejor", expresa Ximbo a través de sus redes sociales.

Hoy es el esperado estreno de esta canción, y para festejar el lanzamiento, gracias a The Rock Lab Sessions, Ximbo realizará un en vivo a través de su página de Facebook a las 18:00 horas, para tocar algunas canciones a petición del público y por supuesto estrenar este tema en vivo. Ximbo estará acompañada de Bungalo Dub y Bhajan en la música, así como de Pablo Habitual, productor de "Queendom".

A pesar de que ha sido un año difícil, Ximbo no ha parado de trabajar y crear nuevas canciones, y este día llega con este estreno muy especial e importante en su carrera, pues sin duda, marca el inicio de una serie de entregas que formarán parte de su próximo disco.

Ximbo no ha parado de trabajar y crear nuevas canciones / Cortesía | Frequency MX

Acerca de la rapera

Rapera y activista de la Ciudad de México, con más de veinte años representando el hip hop nacional una de las primeras mujeres que comenzó a rapear en el país. También es una artista independiente con años haciendo música de gran calidad, con un mensaje de conciencia y una vibra positiva.

Ximbo no sólo es un referente artístico, sino que también ha fungido como consejera y guía (al interior del hip hop) y como difusora y promotora (hacia fuera); también ha dedicado esta parte de su vida a dos ejes de acción; el feminismo y la visibilización de culturas y lenguas originarias en el hip hop.

Por si fuera poco, Ximbo ha llenado su agenda a lo largo de varios años con talleres, yendo a congresos, siendo juez de batallas de freestyle internacionales y presentando su voz a diversas plataformas y causas.

Conéct@te:

Facebook: /ximbo

Instagram: @ximbomb