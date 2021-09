La Tía Licha seguirá con nosotros

Una de las series de televisión más queridas por el público mexicano es Una familia de 10, que recientemente estrenó su sexta temporada a través de los Domingos de Sofá por el canal de Las Estrellas. Sin duda, uno de los personajes más queridos es La Tía Licha, con su famosa frase "Yo no soy dramática".

María Fernanda García, quien da vida a la Tía Licha, está muy contenta con el buen recibimiento que ha tenido su personaje, pues gracias al cariño del público, desde la cuarta temporada la Tía Licha volvió del más allá, pues resultó que no estaba muerta.

"Estoy muy contenta, porque se estrenó recientemente la sexta temporada y ha sido el programa más visto de comedia

Nosotros estamos haciendo un programa muy familiar con una comedia muy blanca, lo que es un buen pretexto para que toda la familia se reúna y disfrute, yo prefiero hacer reír a un niño, que hablar temas de violencia", expresó María Fernanda García.

Durante el primer capítulo de la tercera temporada, vimos cómo la Tía Licha murió tras un accidente al haber comido un tamal del abuelo Arnoldo. Sin embargo, el público no quedó satisfecho con el dramático final de Licha, y exigieron su regreso.

"Estoy muy agradecida con el público mexicano por cómo me defendieron, y Licha tuvo que regresar a la vida, les recomiendo mucho la resurrección (risas). Fui muy feliz de asistir a mi propio velorio, es un privilegio porque nadie tiene la oportunidad de asistir estando vivo (risas). Yo sentí muy feo cuando desapareció Licha de la serie, yo creo que el público sintió lo mismo y quedé sorprendida con tanto cariño, que nunca voy a terminar de agradecer, por eso siempre me gusta responder sus mensajes que me mandan en las redes sociales".

Definitivamente, María Fernanda García está muy contenta con este personaje, que se ha convertido en uno de los más emblemáticos en su carrera, y disfruta mucho interpretarlo.

"Lo que más me gusta de la Tía Licha es que es como un grito desesperado de 'Háganme caso', vive quejándose como todos los mexicanos (risas). Especialmente me inspiré en los hombres, porque son muy hipocondríacos, una como mujer aguanta más, ellos son muy delicados (risas) y eso lo identifiqué en varios amigos míos, y les digo que son Los Lichos".

todos tenemos una Licha en la familia, y el público se identifica. Además el look que trae Licha se puso de moda en la pandemia, reinó todo el 2020 y 2021".

Después de 12 años de haber estrenado su primera temporada, Una familia de 10 regresó a la pantalla con la segunda temporada por petición del público en 2019. A partir de ahí, continuaron con la historia y ni la pandemia ha sido impedimento para seguir adelante.

"Es molesto estar en el set con la careta y cubrebocas, además de que muy seguido nos hacen la prueba de Covid-19, pero vale la pena por la salud, todo lo hacemos con gusto y cariño. La vez pasada nos costaba más trabajo, pero ya nos acostumbramos a que así tiene que ser, y lo respetamos, porque estamos con personas vulnerables como don Jorge, y realmente la producción nos está cuidando mucho".

María Fernanda García menciona que le gusta trabajar en distintos proyectos, sin embargo, actualmente está concentrada en esta serie.

"Este proyecto es muy demandante, estamos haciendo 30 episodios para esta temporada, y todos los días tenemos llamado, pero muy contentos, la verdad nos hemos reído como nunca, y seguro la familia se va a reír mucho con la familia de 10, que los estamos acompañando en esta pandemia, porque son muy necesarias las risas".

Otro de sus personajes emblemáticos es Alicia en Rebelde, la secretaria en el Elite Way School. Últimamente la telenovela que fuera un éxito entre 2004 y 2006, ha dado mucho de qué hablar, debido a la nostalgia.

"Mis dos consentidas Alicia y Licha. Cuando hicimos Rebelde, no había redes, y ahora se está volviendo a hacer el boom, en ese tiempo muchos niños no habían nacido o eran muy pequeños, entonces nos hablan desde otros países como Eslovenia y Brasil, a mí me da risa verme hablando otros idiomas con el doblaje. La verdad que fue un proyecto maravilloso, porque muchas personas de otros países han estudiado español, sólo por la telenovela".

Con más de 25 años de trayectoria, la actriz celebra cada uno de los proyectos en los que ha participado, pues gracias a sus personajes en teatro, cine y televisión ha mostrado una gran versatilidad actoral.

Finalmente, María Fernanda García se despidió de la entrevista con sus frases célebres que le dan identidad a sus personajes tan queridos.

"¡Yo no soy dramática! Y bueno ya que estamos con 'Rebelde', 'Nomás quiero eh' (risas)".