La obra "Poe: el maestro del terror" llegará al Teatro Ocampo 

El próximo cuatro de marzo se presentará por primera vez en Cuernavaca la obra de teatro "POE: El maestro del terror" de Víctor Vázquez de La Casa Azul Producciones. En un formato de monólogo el público podrá disfrutar de cuatro cuentos del reconocido autor y poeta estadounidense. La función única será en el Teatro Ocampo a las 20:00 horas.

El maestro Víctor Vázquez, tuvo la inquietud de realizar este interesante montaje escénico para brindar un homenaje al legado de Poe y de fomentar la inquietud por la lectura y por conocer más acerca de su obra.

"Tengo ya varios años en este tema del teatro y hacía obras de Frida Kahlo y Chavela Vargas, temas muy mexicanos y una ocasión, en una librería vi la obra de Edgar Allan Poe y me llamó la atención que mucha gente la buscaba. Después fue la Feria Internacional del Libro en Monterrey y me di cuenta que había un grupo muy interesado en adquirir sus libros, el público tenía edades de entre 18 a 40 años, es decir un público realmente joven", expresó Víctor Vázquez.

A pesar de que Poe, no es comercial, como Frida Kahlo u otros artistas y escritores, cuyas obras o imagen están plasmadas en camisas, zapatos, tazas y bolsas, Víctor quiso emprender este interesante proyecto escénico.

"Si cada editorial tenía recursos para imprimir libros de Edgar Allan Poe, pensé en por qué no llevarlo al teatro, y además no había visto montajes sobre él, así fue como lo hice hace aproximadamente siete años".

"POE: El maestro del terror" es una obra de teatro de terror psicológico donde el publico podrá ver en escena la locura, la desesperación, la muerte, el miedo, las tinieblas y la densa oscuridad en los personajes que cobran vida en las creaciones de uno de los autores más reconocidos de la historia.

Uno de los objetos principales ha sido llevar los cuentos más clásicos y conocidos de Edgar Allan Poe a escena, poco a poco se incorporaron muchos más, y a la fecha tienen alrededor de 25 en su repertorio.

En esta función especial en Cuernavaca, durante el espectáculo teatral se presentarán los cuentos: "El Cuervo", "El Barril de Amontillado", "Berenice" y "Corazón Delator".

"Son obras muy importantes, por ejemplo 'El Cuervo' es un clasico poema, que adaptamos para que la gente lo entienda. 'El Barrio de Amontillado' es un cuento muy interesante, que le da más un giro medio dramático e intenso. Y por supuesto, quienes conocen 'Berenice' y 'Corazón Delator' saben muy bien que son obras maestras del terror. Realmente, son cuentos muy padres, en los que la gente va a encontrar ese suspenso y adrenalina, en escena jugamos con la historia, porque no solamente estamos contando algo sino que la actuamos en primera persona y la dramatizamos, hay musicalización, efectos de sonido y ambientación de las luces; todo eso nos da la atmosfera necesaria para que la gente disfrute de los cuentos y así como se los imaginan lo vean en escena".

Durante más de siete años, esta interesante obra se ha presentado en aproximadamente 20 ciudades en la República Mexicana, incluso en muchas suelen repetir funciones porque a la gente le gusta mucho y les piden volver.

"Estamos muy contentos por el buen recibimiento de la gente, y está es la primera vez que vamos a Cuernavaca, algo que nos emociona mucho porque es la oportunidad de visitar una plaza diferente, gente nueva y vivenciar esta historia con un público nuevo para nosotros".

Uno de los principales objetivos por los que surgió la obra fue precisamente por el interés del público de leer a Poe, pero también al saber que en la actualidad hay nueva literatura, Víctor pensó en cómo conectar a más personas con los libros.

"Es como reestablecer ese nexo que la gente tuvo cuando leyó en preparatoria, y ahora por cualquier circunstancia ya no lee, y surgió así como un despertar cultural y regresar a esas historias que alguna vez disfrutaste. Pero también hay muchas personas que van a la obra por curiosidad, de hecho la mitad de la gente, realmente no conocen los libros de Poe, van porque son invitados por el papá o por el tío y salen muy contentos e interesados por buscar los libros, de hecho me escriben que les gustó y me comparten sus experiencias, es algo muy satisfactorio que de alguna forma estamos generando que la gente vaya a los libros y así fomentar la lectura a fin de cuentas".

Asimismo, Víctor menciona que es muy satisfactorio para él fomentar la lectura y que la gente conozca la obra de Poe, pero también ha dado una apertura a que el público se interese por asistir al teatro.

"Fomentar la lectura fue el motivo de iniciar este proyecto, pero me pasó algo que no esperaba, fomentar también las visitas al teatro; me llamó mucho la atención que hay gente que me dice, leo cuentos o me gusta leer, pero no voy al teatro, y con esta obra ha sido una experiencia nueva. En las funciones, solía preguntar quiénes visitaban el teatro por primera y me sorprendía mucho que una tercera parte no conocían este mundo, y ha sido algo muy satisfactorio que ahora disfrutan de algo que era ajeno en sus vidas, gracias a esta obra".

¿En dónde se adquieren los boletos?

Los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro Ocampo y a través de la plataforma TicketPoint. Los costos son:

VIP: $350

Primer piso: $300

Segundo piso: $250

Esta obra llega a Cuernavaca con el apoyo de Apolo 11 Producciones, quienes además realizan un sorteo con premios especiales de Edgar Allan Poe, únicamente al adquirir un boleto en cualquier sección. Los regalos que el público podrá ganar son un funko, una taza mágica, un tarot y un libro del escritor.

Más información acerca de los boletos y el sorteo en la página de Facebook: /apolo11producciones.