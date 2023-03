La música es arte, no negocio: Manuel Turizo

Con 2000, su álbum más personal, cuyo título hace referencia al año en el que nació, el colombiano Manuel Turizo cumple su primera gira mundial: alrededor de 80 fechas en América Latina, Europa y Estados Unidos. El disco sale esta semana y coincide con sus conciertos en nuestro país; el 28 de marzo se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional.

Hace apenas seis años inició su carrera de una forma espontánea, recuerda en conferencia virtual. Gracias a las herramientas que la tecnología ofrece para su generación, agrega, pudo abrir la puerta hacia un camino que pretende finalizar dentro de muchos años; “quiero hacerme viejito y seguir haciendo esto, pararme en una tarima y que la gente recuerde mi música como algo bonito”.

Para el creador de El merengue, su más reciente éxito, grabado con el músico y productor de música electrónica Marshmello, todo comenzó en redes sociales, que para él, “son súper importantes, a mí me conocieron principalmente gracias a eso, saqué una canción un día soñando, sin ningún recurso, desde mi casa y en YouTube las personas la volvieron viral”, dice acerca de Una lady como tú.

Y aunque él mismo ha sido protagonista de los fenómenos virales en las redes, defiende su trabajo como compositor; “siento que el éxito de una canción se da de una forma orgánica, no porque sea trend”, asegura.

“A la hora de sentarte a hacer música tienes que callar muchas voces en tu cabeza, dejar de pensar en el negocio, en que la canción sirva. Esto es orgánico, si tienes ganas de ir al antro a bailar y divertirte, saca ese sentimiento, plásmalo en una canción, si quieres escribir una canción depresiva porque estás triste, házla, la música se trata de eso, es arte no negocio, si no, yo no tendría que meterme a estudio a hacer nada, tendría un grupo de escritores y productores que graben 50 canciones, y la que me guste la saco. No es como veo la música, para mí se trata de disfrutármelo en cada canción”.

Si bien reconoce que es “un referente” de la música contemporánea, admite que “no todos se van a sentir identificados conmigo; somos músicos, no otra cosa, yo siempre cuido ser el mismo que conocieron desde el primer día, hoy trabajo más, tengo más ambiciones, más sueños, metas profesionales, pero en el ámbito personal soy la misma persona, un pelado tranquilo, sencillo, trabajador.

“He dado demasiadas vueltas, me he llenado de confianza para sacar cosas que me gustan, mis referentes por todo lo que he escuchado, a mi estilo, confianza para poder inventar cosas diferentes con la música, cuando empecé hacía pop urbano, a medida que fui avanzando hice cosas diferentes, baladas reggae, reguetón, bachata, merengue, electrónica, antes mostraba una esquinita de lo que era en la música, hoy en día esa ventana se está abriendo más y espero con el tiempo seguirla abriendo, me molestaba que siempre me quisieran encasillar, nunca me he sentido nada más un cantante, soy compositor, escribo como yo me sienta, no con parámetros de un ritmo o un estilo específico”.

Esa libertad creativa le permite, agrega, la felicidad de vivir de lo que le gusta. “Me siento totalmente bendecido, desde el primer día pude empezar a hacerlo, mucha gente en el mundo hace cosas que no le gustan, porque es cierto que tenemos que subsistir, y yo tengo la bendición de hacer lo que me gusta, mi motor soy yo mismo, para superarme, ponerme retos, estoy agradecido por lo que hemos podido crear en seis años de carrera y con el favor de Dios espero seguir creciendo, haciendo cosas bonitas, explorando el próximo nivel”.

En México, la gira del colombiano que grabó con Shakira Copa vacía, un tema no incluido en su disco y que publicará próximamente, incluyen un show en Guadalajara el 23 de marzo; Hermosillo el 25; Torreón el 30 de marzo; Querétaro 1 de abril, Monterrey el 2, Cancún el 4, Coatzacoalcos el 6 de abril, “y otras fechas por confirmar, que es posible sean en Puebla y Aguascalientes”, dijo quien promete “el mejor show de Manuel Turizo hasta la fecha” y planea para su siguiente disco un dueto con un grupo de regional mexicano.