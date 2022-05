La Gusana Ciega estrenará su décimo álbum "1021"

La Gusana Ciega es una de las bandas más icónicas del rock alternativo en México y está de regreso con un álbum emblemático que marca su décima producción discográfica en estos casi 30 años de constante éxito. Se trata de "1021" material que estará disponible a partir del 20 de mayo en todas las plataformas digitales.



"Es el décimo álbum de la banda en estudio, una crónica del 2021 por eso el título de '1021'. Y para nosotros es la celebración de estar contentos, de estar unidos, de sentir que pertenecemos a una unidad como lo es la Gusana Ciega y eso como festejar la cantidad de logros y de seguir juntos; la Gusana es una plataforma que nos permite hacer muchas cosas para llegar a mucha gente, hacer música y tener ideas hoy por hoy", expresó Luis Ernesto Martínez "Lu" (bajista).

En este álbum, La Gusana Ciega preserva su esencia, mostrando una madurez musical única. "1021" es un material discográfico hecho en plena pandemia, con toques alegres y nostálgico que refleja todas esas sensaciones que se vivieron mundialmente durante la cuarentena, las letras son acompañadas con sonidos que remontan a los inicios de la banda con sonidos clásicos en los ochenta y noventa.

"Es un disco que tiene algunas ideas que vienen de un poco antes por ejemplo el cuarto sencillo llamado 'Vuelve a querer' es una canción que ya estaba en un folder cuando estábamos a punto de empezar a armar un show junto con Jumbo para el Auditorio Nacional que se llamaba 'Clásicos Fantásticos', todas las demás ideas fueron a partir de 2020 y hasta 2021".

El álbum "1021" está integrado por 10 canciones que abordan diversas temáticas y sentimientos que seguramente la mayoría de las personas experimentamos en los primeros meses de la pandemia.

"Nos vamos adaptando y eso se plasma en la música, en las canciones. El álbum tiene 10 rolas, algunas melancólicas otras de mucha luz y esperanza, es como un regreso a la canción que te levanta; nos dimos el permiso de hablar de la esperanza y la incertidumbre, ahí hay material artístico siempre".

En casi tres décadas de trayectoria, La Gusana Ciega se ha consolidado como una de las agrupaciones de rock alternativo más importantes de México y a nivel internacional, con un cúmulo de éxitos musicales, a lo largo de este tiempo han cautivado al público de distintas generaciones, contando con un público muy amplio.

"La Gusana es una banda que tiene esa característica multigeneracional, hay un público nuevo de jóvenes de 15 años, de niños incluso y ese cariño de gente de nuestra rodada y que siempre ha estado apoyando".

Con el paso del tiempo y la evolución en la brecha tecnológica, La Gusana Ciega ha experimentado la evolución de los formatos para hacer y escuchar música, pasando por los acetatos, cassettes y disco compacto.

"El acetato yo creo que es el que vamos a seguir teniendo como representante de todos los formatos pasados, y que se conserva con mucha nostalgia, porque lo ves girar y lo estás cuidando porque está la aguja ahí tocándolo y se conserva por romanticismo. Nos ha tocado todas estas metamorfosis y creo que tenemos una práctica en adaptarnos y sigue caminando todo. Ahora, regresando del encierro vemos que no estamos en el mismo lugar, ya se movió todo, se siente diferente se han polarizado características de todo mundo, estamos en una nueva realidad que hay que aprender".

Actualmente, La Gusana Ciega continúa de gira por la República Mexicana, retomando las presentaciones en vivo y reencontrándose con el público.

"De estar encerrados dan ganas de salir y compensar lo que no se ha hecho en tanto tiempo, vamos viendo cómo se desarrollan las cosas, no hay que bajar la guardia y a seguirnos cuidando. Agradecemos mucho a la gente que nos sigue porque no damos por sentado nunca que alguien va a ir a nuestros conciertos, o que haya alguien que quiere escuchar nuestra música, es algo de lo que siempre estamos agradecidos".

Asimismo, Lu mandó saludos a su público morelense y espera pronto volver por estas tierras para seguir vibrando y trayendo su nueva música.

"Hace falta ir a Morelos, ojalá pronto estemos por allá, seguimos armando la gira poco a poco, porque la vida aún no nos permite estar en varios lugares al mismo tiempo (risas), justamente en el arte de este disco hay un alineador de dimensiones, que es como máquina para movernos en el tiempo y espacio".

Sin duda, “1021” es la celebración de esta exitosa trayectoria en donde, Lu, Daniel y Germán invitan a su público a disfrutar de la música, como un ingrediente vital en nuestros días.

