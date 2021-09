La Gabi inicia su camino musical con su EP Origen

La Gabi es una cantautora originaria de República Dominicana que inicia su carrera musical con el lanzamiento de su EP "Origen", de la mano de la estrella latina J Balvin, pues es la primera mujer en ser firmada en la disquera Ma G Nation del cantante colombiano. A pesar de su corta edad, gracias a su enorme talento su carrera va en ascenso rápidamente, pues se ha ganado el corazón y apoyo del público.

En entrevista, La Gabi nos cuenta los detalles del EP "Origen" y sus inicios en la música y el baile.

"Le he puesto el nombre de 'Origen' al EP porque es el origen de lo que yo siempre he soñado, el origen de lo que con el favor de Dios sea una carrera exitosa, el origen de una meta que termina y de otra que comienza. Incluye siete temas porque en el origen del mundo, Dios lo hizo en seis días y el séptimo descansó, entonces considero que el siete es un número bonito, de mucha suerte y súper bacano", expresó La Gabi.

En este álbum, La Gabi presenta temas con una mezcla de R&B, acústica y mucho perreo, pues como ella menciona simplemente hace música para que la gente se identifique, pueda disfrutarla y bailarla.

Para presentar este álbum, La Gabi lanzó el sencillo "Ridículo", una canción muy especial e importante para ella.

"Fue la primera canción que yo realmente escribí y grabé de manera profesional en un estudio, fue allá en Medellín, Colombia. Y se identifica por esos colores colombianos, y por supuesto siempre el sazón dominicano y el palabreo. También el video fue grabado en Colombia y estoy muy contenta porque el público la ha recibido muy bien".

La Gabi solía realizar covers de canciones en sus redes sociales, principalmente en Instagram, fue ahí donde J Balvin descubrió su talento y la invitó a ser parte de su disquera para apoyar su carrera y dar a conocer al mundo su gran talento.

"Me gusta hacer mis propias versiones de distintas canciones y subí mi versión de 'Loco contigo' de J Balvin, él lo vio, me escribió por Instagram, y me preguntó si estaba con alguna disquera o él podría ayudarme, fue un sueño".

La cantante está muy feliz por esto, y menciona que a veces no puede creer aún lo que ha sucedido, sin embargo, da gracias a Dios por este regalo que le ha dado.

"Para mí realmente lo es todo, todavía pienso en eso y se me aguan los ojos, es un sueño, estoy viviendo lo que siempre imaginé, y que mejor que de la mano de un grande, me siento súper bendecida de que sea José mi mentor y padrino en la música, porque es una persona digna de admirar. Él no fuma, no bebe, tiene mucha disciplina y es súper humilde. Le doy gracias a Dios por ponerlo en mi camino, porque me ha enseñado muchas cosas que quiero aplicar en mi vida y llegar a ser cómo él a ese nivel, o aún mejor".

Asimismo, la cantante está muy contenta y agradecida con el cariño y recibimiento que le ha dado el público, pues ya ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos escenarios, incluyendo el Baja Beach Fest que se realizó en Rosarito, Baja California, que se llevó a cabo en agosto.

"El público me ha recibido súper bien, todo ha sido muy orgánico el apoyo en México fue súper bacano, en el Baja Beach Fest, a pesar de que la gente no se sabía las canciones las disfrutaron y bailaron, eso para mí fue increíble y significa todo realmente. Igual en otros países incluyendo el mío, ha sido un gran recibimiento yo hago esto para que la gente se lo goce y se puedan motivar con la historia de uno".

La Gabi menciona que desde pequeña tuvo ese gusto por la música, además de que su familia influyó mucho en su vida.

Conéct@te:

Instagram: @lagabi