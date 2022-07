La fuerza femenina de Renee Mooi

Durante los últimos años, la mexicana Renee Mooi se había caracterizado por producir una música pop con ciertos tintes oscuros, electrónicos y por momentos experimentales, que muy probablemente eran producto del entorno en el que ella se movía: la caótica e inabarcable Ciudad de México, donde además realizaba otras actividades, como el desarrollo de varias carreras artísticas a través de su propio centro cultural, Mooi Collective.

Pero la pandemia vino a removerlo todo en su vida, como ella misma recuerda en entrevista con El Sol de México:

“Con la pandemia todo se detuvo, y yo sabía desde el principio que iba a durar mínimo dos años. Nadie me lo creía, pero yo les decía que esto no iba a acabar pronto, así que me dio mucho miedo ver que se venía una especie de apocalipsis y pensé: ¿Cuál es el peor lugar para estar en un apocalipsis? ¡Pues una ciudad como esta! Así que corrimos mi esposo y yo a una comunidad rural en Guerrero, que es la playa La Saladita, donde casi ni había internet, y entonces nos quedamos aquí encerrados comiendo coco, mango, sandía, pescado… Todo local, básicamente íbamos al jardín del vecino a ver qué frutas tenía”.

Cuenta la artista que fue en este nuevo entorno donde se replanteó todos sus objetivos, así como los de Mooi Collective, hasta que sus nuevas amistades le propusieron hacer un nuevo centro cultural, el cual lleva el nombre de Mareta:

“Es un centro cultural donde hacemos proyectos comunitarios, hay comida muy rica, coctelería y conciertos. Acaban de venir Vivir Quintana y El David Aguilar, traemos de todo, porque está empezando a crecer el turismo aquí”.

Pero este nuevo entorno también la inspiró a nivel artístico, por lo que, después de un periodo de sequía creativa ha vuelto a componer canciones, ahora de un modo distinto:

“Con todo este tiempo de vivir en la selva y de conectar con el mar, pude sanar mentalmente de todo lo de la pandemia, además de que no había hecho una canción en cinco años, porque además me clavé en la gestión con lo de Mooi Collective y me clavé en la oficina que tenemos de turismo musical, pero me abandoné artísticamente, así que cuando el mundo se detuvo y pude reconectarme conmigo y con la naturaleza, empecé a escupir música, tanta que ya tengo como 30 canciones listas”.

La primera de esas nuevas canciones se titula “Pantera” y es un nuevo sencillo que Mooi acaba de dar a conocer, en el que además sorprende su asimilación de los ritmos urbanos que están hoy tan en boga.

“Sí, es la primera vez que lo exploro, porque al vivir en una comunidad y conectar con los locales, pues todos ellos oyen reguetón o regional mexicano; a cada reunión que iba sólo escuchaba eso, así que en esta búsqueda de reabrir mi mente pues se me reconstruyeron todas las influencias y de entrada empecé a escribir en español, además de otras cosas que iré metiendo, obviamente con mi estilo, pero sí empapada de todas estas cosas genuinas y reales que tuvieron un impacto directo en mí durante los últimos tres años”.

En ese sentido, dice que es una necesidad tener espacios en donde podamos sensibilizarnos y bajar el ritmo tan demandante que tienen las grandes urbes:

“Yo creo que es una necesidad básica que tendríamos que ver cómo podemos cubrirla; afortunadamente ahora he logrado un equilibrio en el que voy periódicamente a la ciudad para disfrutar de todas sus cosas maravillosas… Porque la pandemia me enseñó que puedo trabajar a distancia y ahora mi reto más grande es malabarear entre todas las responsabilidades que me puse como emprendedora, desde tener un centro cultural aquí, hasta desarrollar una oficina de turismo musical”.

La empresa a la que se refiere es Muxic, la primera oficina de Turismo Musical avalada por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, la cual echó a andar precisamente durante la pandemia:

“El turismo musical es una línea muy importante dentro del turismo, especialmente para México, que es un gran consumidor de la música, por eso fue para mí tan importante hablar con gobierno de este tema para tener un entendimiento más profundo sobre el impacto que tiene el turismo musical en nuestra economía”.

De este modo Renee se dedica a generar un vínculo entre agentes y talentos de la Ciudad de México con el mundo:

“Por ejemplo, hicimos las Sesiones Music Life de la Ciudad de México, en donde invitamos a seis talentos del Corona Capital a hacer una sesión en seis sitios emblemáticos de la ciudad y con seis talentos locales, de esa manera promovemos la música pero también la ciudad, además de que se crea un engagement mucho mejor en el público nacional, porque los intercambios culturales sólo traen beneficios para todos los involucrados”.

Así, con un pie en la selva guerrerense y otro en la Ciudad de México, la artista y promotora musical continúa concretando distintos proyectos de una forma más equilibrada.

La fuerza femenina

“La verdad es que estoy muy emocionada, porque no había sacado música en mucho tiempo y “Pantera” es el como la primera etapa de todo este proyecto, que está más enfocado en lo femenino o lo que para mí significan la feminidad y el feminismo, esta fuerza femenina salvaje”.

Dice que su nueva canción es una invitación a respetar la fuerza femenina y todos sus rasgos desde lo salvaje y lo natural:

“Curiosamente aquí en el pueblo de Guerrero en el que estoy, las mujeres son fuertísimas, aquí es un matriarcado, nada de que “Ay, pobrecita de la mujer”, no… Aquí las mujeres son de cuidado, son las que mandan y son las más cabronas, es la fuerza de la naturaleza misma donde todo es femenino y se respira la madre tierra, las plantas, el agua… Y para mí esta canción es una interpretación de todo eso, habla de cómo las mujeres estamos planteando las nuevas reglas de este momento, se viene una transformación en donde tenemos que identificar y respetar esa fuerza de las mujeres”.

No deja su faceta de intérprete

Otro de los formatos en los que Renee Mooi es bien conocida es el de la interpretación de canciones de otros artistas, tanto que a estas alturas es probable que la mitad de las canciones que ha grabado, son canciones popularizadas por otros artistas, desde Juan Gabriel hasta Sia o Adele:

“Sí, tengo mucho respeto por muchísimos artistas y cuando algo me emociona y algo me inspira pues me dan ganas de reinterpretarlo, de explorarlo y hacerlo mío”, confiesa.

Una de las últimas grabaciones que dio a conocer en este formato fue su versión del clásico de 4 Non Blondes, “What’s up”, en compañía de DJ Mastachi:

“De hecho él me la pidió, porque quería tocarla en el festival Tomorrowland y entonces la grabamos. Pero es una canción que he cantado toda mi vida, en 80 mil bares, bodas, restaurantes o donde sea, la he cantado un millón de veces, así que fue muy padre reversionarla con él y poner ahí mi interpretación vocal, porque también a veces extraño explorar mi capacidad vocal al máximo y esa es una canción que me lo permite… La reacción de la gente ha sido muy buena, es una canción que todo el mundo ama”.

