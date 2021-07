La desalmada de Alberto Castro se estrena el lunes

La desalmada, telenovela campirana, tendrá a Espinoza Paz interpretando el tema central, Mi venganza, anunció la producción de José Alberto el güero Castro en conferencia. El melodrama protagonizado por Livia Brito y José Ron, se estrena este lunes 5 en el Canal Las Estrellas, a las 21:30 horas y lleva en su elenco al cantante Yahir, en su regreso a la actuación, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Ana Martin, Eduardo Santamarina, Raúl Araiza y Francisco Gattorno, entre otros.

El productor dijo que retomó el melodrama clásico pues "todo son ciclos en las historias y creo que había un gran apetito de la audiencia por regresar a las grandes pasiones, los problemas íntimos, secretos de familia, creo que tanto rollo de la modernidad en los formatos con los narcos, violencia, armas, ya pasó, ahora se da este momento para regresar en el horario estelar con un clásico, para darle vida nuevamente a estas novelas, quise traer lugares bonitos, de vegetación, lugares amplios después de tanto tiempo estuvimos encerrados por la pandemia”.

Livia Brito reveló que la trama “tiene mucha pasión, mucha intensidad, es una novela llena de misterio, de inteligencia. Fernanda(su personaje) ve las intenciones de los demás y trata de usarlas a su favor, siempre con el fin de encontrar justicia. Lleva paisajes hermosos, personajes encarnados por grandes artistas, de eso está hecha la novela, es un trabajo inmenso hecho con cariño y entrega”.

Al intervenir José Ron como Rafael, señaló que es un hombre que pone el amor por encima de todo. "Me identifico mucho con él porque es un hombre lleno de sueños, apasionado y ama profundamente a sus padres, como yo en la vida real amo a los míos”.

Alberto Estrella es el capataz Carmelo a las órdenes del perverso Octavio (Eduardo Santamarina): “Carmelo cultiva flores, es un hombre dulce pero igual que todos tiene una doble cara, que lo lleva a ser tremendo, pero fue educado así, porque hay gente que nace para servir. Mi patrón me ordena cosas terribles: Todos tenemos un lado oscuro, y un lado luminoso y no me gusta que digan que soy un antagonista o malvado, porque los personajes de malo, son los más buenos y tienen más carnita para encarnarlos”.