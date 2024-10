La dedicación de atletas con discapacidad llega a la pantalla con el corto No lo cambiaría

Mostrar la verdadera aceptación personal, incluso, una mentalidad positiva a pesar de la adversidad fue uno de los objetivos del director Mario Muñoz para su cortometraje "No lo cambiaría”.

Hace cuatro años, mientras finalizaba su segundo largometraje de ficción “Los minutos negros”, Muñoz fue contratado para desarrollar una campaña publicitaria para Fundación Teletón.

El objetivo fue retratar la vida de algunos deportistas de alto rendimiento que compiten en Juegos Olímpicos, pero, su cercanía con las historias, así como la buena química que tuvo con los participantes lo llevó a documentar cada una de sus vidas, para luego unirlas en un material con la misión de que el público se motive ante estas historias.

“Se filmaron cosas que se usaron en una campaña de publicidad, pero tardé tanto tiempo para hacer este trabajo que los pude conocer, los entrevisté y los filmé con mucha calma, sentí que había algo muy especial en el material”, afirmó Muñoz en entrevista con El Sol de México.

“Me puse a entrevistar a estas personas, con micrófono y audio y ese resultado, arrojó horas de grabación que comprimimos primero a una pieza de más de 30 minutos y luego vimos que había un largometraje o serie documental ahí, pero esas cosas toman mucho tiempo para producirse y decidimos hacer un corto”, agregó.

El corto plasma la vida de cuatro deportistas: Jessica García (taekwondo), Marcos Zárate (natación), Diego Rodríguez (baloncesto) y Michel Muñoz (remo), además de contar brevemente sus historias de vida, muestra la resiliencia que los ha llevado a superarse en medio de grandes desafíos.

“Uno piensa que alguien con una discapacidad, lo que quisiera es cambiar eso, pero ellos no lo cambiarían, dicen que así ha sido su vida y no tienen que cambiar para ser felices, por eso el título del documental”, explicó el cineasta.

“Eso va tan en contra de la forma de pensar de muchos en la actualidad, en la que parece que todo el tiempo tenemos que mejorar, tenemos que superarnos y cambiar, abrazar el cambio y más bien es abrazar lo que uno es, primero te tienes que aceptar y luego llegar a algún destino”, expresó.

El corto, mismo que fue producido por Voces Imaginarias (productora de Muñoz) y Fundación Teletón ya se encuentra disponible en el canal oficial de Youtube de la fundación.

Uno de los intereses del director es extender este material a un largometraje documental que pudiera promoverse alrededor del mundo.

“Quiero hacer un documental mucho más completo con todas las historias que tenemos y que siguen evolucionando, cuando entrevisté a Haidee Aceves (deportista) para este documental, pero su historia no quedó en el corto, venía regresando de Japón y decía que no le había ido tan bien en la competencia, pero que para ella había sido un gran logro, pero la gente no lo veía así y estaba conflictuada, pero ahora regresó con dos medallas de París, son historias que siguen caminando y vale la pena contarlas”, indicó el cineasta.