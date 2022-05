La Bolonchona prepara la celebración de sus 25 años

Este año la agrupación morelense La Bolonchona cumple 25 años de trayectoria, por lo que ya preparan diversas sorpresas y presentaciones para celebrar con su público. Y para comenzar los festejos, este sábado se presentan en el BeerFest Morelos en Jardines de México.

“El 2 de octubre cumplimos 25 años, que se dicen fácil pero no es así, decidimos iniciar con los festejos, comenzar a tocar y retomar actividades, hacer playeras y lanzar nuevos sencillos, no queremos que pase desapercibido”, expresó Osvaldo Flores (tecladista).

Esta banda originaria de Cuernavaca, Morelos inicia en 1997, con la idea de hacer música entre amigos y pasarla bien, en aquel momento en el que los corazones de varios jóvenes expusieron sus primeros ritmos y acordes sin pretender hacer algo serio de esa comunión musical.

“La Bolonchona inicia como cualquier banda de barrio, por diversión y de la nada, recuerdo que cuando entré, iba con un amigo y me dijo que iba a ensayar con Ángel, quién en aquel momento era el vocalista, y me pidió que llevara mi teclado, fuimos y así surgió el grupo, nos juntamos para hacer música, distraernos y pasarla bien. En los inicios, no sabíamos cómo afinar las guitarras, ni muchas cosas era puro corazón y pulmón. Con el tiempo ha habido un mayor aprendizaje, aunque seguimos descuadrándonos, se olvidan de los acordes y sin aprendernos las notas, lo veo igual (risas); yo sigo emocionándome con cada ensayo y presentación como si fuera la primera vez y más con la pausa de la pandemia, porque disfruto mucho estar con mis compañeros y crear música”.

La canica comenzó a rodar como una forma de juego y diversión, sin embargo, se inundó de talento y calidad musical, por lo que poco a poco se consolidó en una agrupación de ska muy representativa de Morelos; su manera de fusionar ritmos los fue llevando por distintos escenarios, incluso con la oportunidad de llegar a Europa presentándose en importantes festivales durante tres giras.

“Es una aventura, como agrupación nos fuimos creando metas por cumplir, se pensó en salir de gira y nos fuimos bastante lejos pensando si era posible, decidimos intentarlo y formamos una empresa, con cada uno haciendo cierta actividad para gestionar esta cuestión”, dijo Fernando López (guitarrista).

Asimismo, compartió la anécdota de que, en su primera gira, cuando llegó el momento de viajar hacia Europa, sólo tenían una fecha y fue cancelada, sin embargo, no se dieron por vencidos y con su propia gestión, lograron nuevas presentaciones en distintos países.

“En ese momento pensamos en qué hacer, si sólo irnos de vacaciones y ya, pero en ese entonces Eder el baterista que llevaba las Relaciones Públicas se puso a investigar y surgió el conecte con una persona que se encargaba de hacer festivales allá y nos dijo que, si nos interesaba trabajar con él, Eder se puso en contacto y así nos llegó la invitación, no nos la creíamos. Fue algo nuevo para todos, fuimos muy emocionados a la aventura y estando allá, vimos que lo más importante es la música, porque habla por nosotros, eso nos ayudó bastante y a la gente le agradó”.

En esa primera gira iban para 12 fechas y terminaron por hacer 26, al siguiente año, tan sólo unos meses después regresaron al Viejo Continente por una gira con 20 presentaciones, que culminó en 32 conciertos. Todo esto los llevó a una tercera gira con aproximadamente 30 conciertos en festivales y foros de países como Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica y Suiza, entre otros.

Próximos planes…

Este sábado 14 de mayo La Bolonchona se presentará en el 7o aniversario del BeerFest Morelos en Jardines de México a las 16:30 horas, cerrando uno de los escenarios alternos para dar paso a las bandas estelares Inspector y Panteón Rococó.

“Es un evento importante, estaremos a las 16:30 horas, cerrando escenario. Hay personas que no nos han visto en tres años y va a ser padre el encuentro con nuestra gente de Morelos. Además, es importante retomar los espacios porque ahorita toda la gente quiere ir a un evento y escuchar música en vivo y convivir, se va a poner bueno, ahí nos vemos”, comentó Beto González (baterista).

Entre otros planes, la banda ya prepara el lanzamiento de tres sencillos, esperando presentar el primero en junio próximo. Asimismo, están trabajando en un Tributo de ska internacional con covers de bandas como Madness, The Specials y The Selecter, entre otras.

“Vienen muchas sorpresas, para celebrar los 25 años, también le pedimos a compañeros de otras bandas que hagan temas de La Bolonchona y estamos muy contentos y agradecidos porque tenemos ya a 10 bandas que están preparando las canciones”, dijo Osvaldo Flores.

Asimismo, La Bolonchona prepara sus propias versiones de artistas reconocidos en México como Rigo Tovar y Chico Che, en su estilo ska con varias fusiones musicales.

Para el 25 aniversario, en octubre esperan hacer una gran fiesta con un magno concierto en Cuernavaca y celebrar junto a su público morelense. Además de cerrar los festejos con una nueva gira por Europa.

“Somos una banda morelense y autogestiva, queremos que la canica siga rodando por muchos años más”, concluyó Fernando López.

