La Big Band Jazz de México sigue su gira

La Big Band Jazz de México continúa celebrando su temporada artística 2023, con un tercer show en el Lunario del Auditorio Nacional, donde reunieron a grandes figuras.

El primer invitado fue Alfonso Alquicira, quién interpretó "Cry me a river" y "This guy", y celebró el regreso del proyecto a los escenarios. "Todos sabemos lo que pasó, que pausó las temporadas que hacíamos cada año y puso en riesgo nuestros empleos, pero ya estamos de vuelta", dijo.

El show continuó con la participación de Mario Pintor y Karely Esparza, seguidos por Daniel Cañez, quien estrenó el tema "Unforgettable" (de Nat King Cole), a dueto con esta última.

Las celebraciones también tuvieron cabida dentro del show, y fue Salvador Mejía quien aprovechó la ocasión para festejar 43 años de estar arriba de los escenarios, cantando los temas "Alma mía" y "Y si te quedas ¿qué?".

Karely tomó una vez más el escenario para concluir el primer acto con un homenaje a la recién fallecida Tina Turner, en el cual entonó su éxito "Proud Mary" con arreglos de jazz.

Tras una pausa de diez minutos, el show siguió con Alfonso Alquicira, Pablo Ahmad, Dannah Garay e Iván Caraza, quienes cantaron temas como "El cantante", "Un poco de tango", "When a heart can sing" y "A dónde quiera".

El español Lisardo hizo gala de sus dotes como cantante, y compartió con el público "Déjenme si estoy llorando" y "Sway", el cual cantó a dueto con Iván Caraza. Enseguida hizo su aparición Rodrigo de la Cadena, quién fue recibido entre aplausos y ovaciones, y cantó "For once in my life" y "Cosas del alma".

Finalmente, desde la parte trasera del escenario y portando un saco color azul que lo hacía destacar de entre los músicos, José Manuel Figueroa apareció para cerrar el show con "El primer tonto" y "Juliantla", ambas parte del repertorio de su padre (Joan Sebastian).

La Big Band Jazz de México cerró el espectáculo con una versión instrumental de "Secreto de amor", la cual hizo que algunos de los asistentes les regalaran una ovación de pie.