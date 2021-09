La Bermúdez llega con "Buena Intención" y nuevos sonidos

La cantautora y actriz colombo inglesa La Bermúdez está de estreno, con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Buena Intención” que ya está disponible en las plataformas digitales. En este tema, la cantante se reincorpora con nueva música y sorprende con una variedad de ritmos y sabor latino integrando el pop con la cumbia.

El tema "Buena Intención", no habla precisamente de un rompimiento de una relación amorosa, pues como ella misma lo dice "no es una canción de despecho, al menos no de la forma tradicional". Más bien, le canta a las personas que no tienen buena intención y que por eso afectan de manera negativa a otros.

"Esta canción se la escribí a personas que en algún momento me hicieron mucho daño, en mi opinión, porque no le dan el valor a los sueños, al trabajo y al tiempo de los demás. Es también una invitación a ponerle siempre buena intención a nuestras palabras y acciones", expresó La Bermúdez.

Bajo la producción del colombiano Alex González, “Don Alex”, está canción es una mezcla de pop, cumbia colombiana y cumbia mexicana, con un ritmo juguetón y pegajoso, acompañado de metales, acordeón y la voz única de La Bermúdez.

El lanzamiento de esta canción, llegó acompañado de un videoclip grabado en San Gaspar, Estado de México, y ya se puede disfrutar en su canal de YouTube.

Cabe destacar que este lanzamiento es el primer adelanto de lo que será su próximo material discográfico.

Patricia Bermúdez es actriz y cantautora colombiana, nacida en el Reino Unido. Fue protagonista de la compañía más importante de teatro musical en Colombia durante más de dieciséis años, y con ella también se presentó en teatros en lugares como Hannover, Nueva York y Miami. Actuó en series de televisión como Súper Pá, Niñas Mal (MTV) y Los Caballeros Las Prefieren Brutas (Sony Ent.), en Colombia; y Guerra De Ídolos, Amor Sin Reserva, Nicky Jam y Preso Número Uno, en México. Como cantautora, su primer disco, La Bermúdez, le otorgó el premio Shock a Mejor Nueva Artista Pop en 2013, y ha hecho parte de bandas sonoras de TV y cine (Niñas Mal, Los Caballeros las Prefieren Brutas, Destinos, entre otros...). En los últimos años ha participado en largometrajes en México con los directores Gabriel Soriano y Diego Muñoz. Acaba de lanzar el primer volumen de Palapa Sessions, EP de sesiones acústicas, junto a Chaco World Music, productor nominado al Grammy Latino así como al Grammy Anglo.

