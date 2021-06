Kiko y su banda pasan de las calles al teatro

Kiko es un talentoso joven originario de San Miguel Allende, Guanajuato, que comenzó su carrera musical en las calles de su ciudad, tocando en restaurantes, camiones y mercados, pero poco a poco ha logrado consolidar su carrera con Kiko y su banda, conquistando al público mexicano y de otros países con su propia música, que parte de un concepto original enfocado en el rock.

Para celebrar su camino en la música, Kiko y su banda realizarán un concierto presencial denominado "De las calles al teatro" en el Teatro Galerías de Guadalajara, este domingo 19 de junio a las 21:00 horas, el cual también será presentado a través de la virtualidad en la página tushow.live que estará disponible para toda la República Mexicana y cualquier parte del mundo.

"Será un concierto en Guadalajara y a la vez virtual para quienes no puedan acompañarnos de forma presencial, lo vean a la distancia desde la virtualidad y lo disfruten también. Vamos a estar presentando temas inéditos de mi autoría que iremos sacando más adelante al público", expresó Kiko.

El camino de Kiko ha sido difícil, pero han ido superando las pruebas, hasta lograr sus objetivos y esta meta tan importante, que es presentarse en uno de los escenarios más importantes de México.

"Es un concierto que significa mucho para mí, me da mucha felicidad y es producto de este trabajo que he realizado desde años atrás, desde la lucha diaria, cuando salí a las calles a tocar en San Miguel de Allende en los camiones, mercados y donde hubiera gente, y esto que se está logrando es algo muy chido".

Desde muy pequeño Kiko comenzó su camino y preparación musical, gracias a que su abuelito lo metió a clases de violín, despertando un gran interés en el arte de la música y a desarrollar su talento.

"A los siete años, mi abuelito me metió a clases de violín, ese fue el primer instrumento que aprendí a tocar, a los 10 años seguí con la guitarra y a los 13 me aventuré a las calles a tocar".

Tiempo después, decidió emprender este camino junto a otros talentosos músicos, en el proyecto Kiko y su banda.

"Todo inició en 2011, mientras estábamos en un evento donde se estaba festejando a la Virgen de Santa Cecilia, que es el Día de los músicos en noviembre. El escenario estaba solo, creo que un grupo había faltado y nosotros estábamos ahí platicando, y dijimos hay que subir a cantar al escenario, nos gustó como habíamos sonado y decidimos juntarnos, empezamos a tocar en fiestas y así distintos lugares. Fue algo que se dio muy natural y así emprendimos este camino".

La humildad ha sido la clave del éxito para esta agrupación, que sin duda ha sido la característica que les ha hecho conectar con su público.

Temas como "Al fin lloré", "El adiós de un alcohólico" y "No voy a llorar", por mencionar algunos, encontraron refugio en los corazones de millones de personas que alrededor del mundo. En todas sus interpretaciones, el guanajuatense deja un pedazo de si mismo, su esencia y su espíritu.

"Me inspira mucho el amor, las vivencias e historias que me ha regalado la vida y la calle, y más que nada el amor, que me ha ayudado a seguir adelante, el amor de pareja, por mis hijos, es a lo que suelo escribir y dedicarle a mis letras".

El cantante mencionó que seguirá escribiendo más canciones, y otro de sus objetivos es obtener una visa para llevar su música a distintas partes del mundo.

"Es un gran sueño que uno nunca imagina pero con el esfuerzo todo se puede lograr. Lo importante es tener vida y salud, con eso ya somos millonarios".

Los boletos para el concierto de este sábado, ya están disponibles a través de la plataforma www.tushow.live, para ambas modalidades virtual y presencial.

Conéct@te:

Instagram: @kikoysubanda

Facebook: /KikoysuBanda