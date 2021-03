Kike Jiménez y María José estrenan tema

El cantautor tapatío Kike Jiménez estrenó recientemente el sencillo "Qué más quieres de mí" junto a la reconocida y talentosa cantante María José. A pocos días del lanzamiento, la canción ha tenido gran éxito, colocándose entre las favoritas del público.

Cabe destacar que Kike Jiménez participó en la reciente emisión de La Voz México donde tuvo como coach a María José, teniendo ese primer acercamiento con la cantante, con quien hizo clic de inmediato.

"El año pasado tuvimos la fortuna de coincidir en este reality y desde que estuvimos juntos participando existió una conexión muy especial artísticamente hablando, como que existía una admiración mutua, y a partir de esto tuvimos muchas ganas de trabajar juntos en un futuro", expresó Kike Jiménez.

Al culminar su participación en La Voz, Kike tuvo la idea de lanzar un sencillo de la mano de María José, y tras escribir unas cuantas canciones, por fin salió Qué más quieres de mí, y decidió mostrársela a ella y a su equipo, obteniendo una respuesta positiva.

"Me acerqué a María José con mucha humildad, con ganas de querer hacer algo padre juntos y creo que lo recibió de la misma manera y por eso quiso participar. Creo que la fe que ella llegó a tener en mi proyecto, se vio reflejada desde el momento uno que participé en el programa y es muy padre sentir que estás trabajando a la par de una persona de ese nivel y con esa trayectoria; estoy muy contento de lograr esto y agradecido de que ella haya querido participar".

Kike menciona que no estaba en su cabeza el hecho de poder lograr este tipo de cosas, "no en el sentido de no confiar en mí como artista, sino desde el lugar de tenerle un respeto y admiración, y a partir de eso pudimos realizar esta colaboración".