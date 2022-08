Kike Jiménez presenta un viaje introspectivo en el "El origen"

Después de experimentar diversas introspecciones durante la difícil situación de la pandemia, el cantautor mexicano Kike Jiménez presenta sus reflexiones y aprendizajes en su nuevo sencillo "El origen", el cuál ha tenido muy buena respuesta por parte del público en plataformas digitales.

Kike define esta canción como muy honesta y transparente, sobre todo porque es un discurso muy importante en su vida, ya que realmente todo lo que está escrito en la canción viene desde muy dentro de su ser, con el objetivo de recordarle a las personas su poder creador y la fuerza de su energía para crear su realidad.

"En la pandemia, tuve muchos viajes introspectivos en los que encontré mucha claridad en el momento en que empecé a estudiar, muchas cosas como creación de realidad o magia, nutriendo mi espíritu, y no sabía cómo aterrizar esto en una canción. A principios de este año, me senté a escribir con la idea de un nuevo inicio y empecé a vaciar poco a poco mis ideas y emociones a partir de diversas experiencias, me tomé la tarea de crearla pensando en que tuviera sentido con lo que yo estoy viviendo y que pudiera llegar a la gente de manera digerible e hicieran suya la canción", expresó Kike Jiménez.

El videoclip oficial de este tema, fue dirigido por Roy Rivera Melo y el propio Kike Jiménez, con un concepto en blanco y negro donde vemos al cantante interpretar este tema sobre un escenario, complementando la imagen visual con diversas frases e iconos que representan distintas emociones y expresiones.

"En el vídeo quise darle la importancia de la canción a la letra, como lo requería. Yo tenía una idea super extravagante y loca por el ritmo, sin embargo, deduje que quizás podría ser un distractor en lugar de que sumara al discurso, sobre todo porque la canción habla por sí sola. Entonces conseguimos una locación de un teatro abandonado a las afueras del Estado de México, grabamos todo en un día y fue muy divertido, fue como hacer un trabajo para la escuela, pero al mismo tiempo sabía que iba a tener un impacto real en la gente porque hay mucha claridad y honestidad transparente en esta canción".

Kike emprende su carrera musical en el 2008 iniciando como vocalista en algunas bandas en Guadalajara, y posteriormente se lanza como solista después de su destacada participación en el reality show "La Voz México" (Televisa) alcanzando el segundo lugar en el equipo de Laura Pausini con quien tuvo el honor de trabajar en la producción de su primer sencillo como "Aquí y ahora" producido por la cantante italiana y su equipo, el cual logró posicionarse en el gusto del público en paises como Italia, España asi como Centro y Sudamérica en el 2015.

A lo largo de su carrera se ha presentado en diferentes escenarios como el Vive Latino, el Lunario del Auditorio Nacional, la Arena Ciudad de México, el Auditorio Nacional, la Arena Monterrey y el Auditorio Telmex, entre otros.

En teatro musical participó en puestas en escena como: RENT(2016 - 2017) obra que lo llevó a la nominación como "Mejor Actor Revelación" en los premios Broadway México y Lunas del Auditorio.

Kike presentó su primer material discográfico en Inglés "Reborn" un EP de cuatro canciones con el que tuvo gran aceptación en México y Estados Unidos.

Durante la pandemia Kike se sumó a la iniciativa de hacer presentaciones virtuales, para compartir un poco de música y distraer la mente del público por la difícil situación del encierro.

Esta situación de salud mundial, no detuvo a Kike en ningún momento, pues fue invitado a participar en la nueva edición de "La Voz" (Azteca Uno) en 2020 donde tuvo el honor de conocer a María José, su coach invitándola a participar en una colaboración original escrita por el mismo Kike llamada "¿Qué más quieres de mí?" logrando posicionarse en las plataformas digitales y listas de popularidad a nivel nacional.

"Ha sido un camino hermoso, he encontrado una confianza como artista, gracias a compartir escenario con esos grandes de la música y maravillosas personas sobre todo, los escenarios me han dado una credibilidad para seguir manejando mi barco hasta donde pueda llegar".

A la par de la música, actualmente forma parte de la puesta en escena DREAMS ON "Rock Circus" dirigido por René Palancares y producido por Neto Guajardo. Show con el que ha tenido de oportunidad de girar a nivel nacional.

Recientemente Kike se presentó en el Bajo Circuito en la Ciudad de México con gran éxito. Y seguirá su gira por distintas ciudades que quedaron pendientes en su tour de 2020 y con el espectáculo Rock Circus en Playa del Carmen. Además de que emprenderá nuevamente el camino hacia la internacionalización visitando España en octubre próximo.

"A seguir trabajando y a confiar en la energía, porque sé que todo se mueve a través de ella, y a decretar todo lo bueno".

Finalmente, Kike compartió que lanzará algún sencillo más en estos meses, y el siguiente año realizará una compilación de temas y algo nuevo para un lanzar un material discográfico.

