Kenia Os presenta el tema "La Noche"

La cantante e influencer mexicana Kenia Os, no le tiene miedo a evolucionar y a incursionar en distintos géneros, por lo que sorprendió a su público con el lanzamiento del tema "La noche", el cual se corona con un video musical inspirado en las discotecas de los setenta.

Sin duda, este tema muestra una marcada diferencia en la música que Kenia ha venido presentando a lo largo de su carrera, pues "La Noche" tiene una influencia de los setenta y con una mezcla del género urbano.

"Siempre me gusta experimentar en la música con nuevos géneros, y me siento muy cómoda creciendo; esta es una canción que hicimos con mi equipo y que al final del día resultó algo muy bueno y agradable, que a la gente le ha gustado y la han disfrutado bastante", expresó Kenia Os.

Esta versión llega a las plataformas digitales, después de que hace unos meses la cantante lanzara una versión live solo para YouTube, y gustó tanto que sus seguidores le pidieron que la subiera a las plataformas.

"Es un tema que gustó, se bailó y se gozó, pero conozco a mis keninis y sé que esta versión les va a gustar más".

Para acompañar este lanzamiento, Kenia Os presentó un videoclip oficial con una temática nueva, presentando algo totalmente diferente.

"Primero salió la canción y cuando terminé me recordó a esas épocas de disco, y llegó a mi mente todos estos outfits que usaban en ese tiempo, la bola de disco y visualicé todo eso en mi cabeza; después platiqué con mi equipo y entre todos planteamos el video, lo escribimos tal cual y la verdad el resultado fue muy bonito, lo hizo una productora que justo plasmó lo que realmente queríamos".

Con tan sólo 22 años de edad, la también creadora de contenido, es una de las favoritas del público, pues desde sus inicios en YouTube tuvo un gran número de seguidores, el cual ha ido aumentando con el paso del tiempo y por sus diversos proyectos.

"Tengo una conexión muy bonita con mi público, y estoy muy agradecida con ellos por el apoyo que siempre me dan a pesar de los riesgos que tomo, estoy muy feliz".

La cantante no encasilla su música en ningún género en especial, incluso comenta que sigue en ese proceso de encontra cuál es el sonido que le gusta y qué es lo que quiero encontrar como artista.

Cabe destacar que el tema “La Noche” es el primer lanzamiento de Kenia Os junto a la disquera Sony Music con quien recientemente firmó, y espera lograr grandes éxitos.

"Espero hacer muchas cosas con Sony, la esencia de mi música no cambia nada, la disquera es un apoyo para que las cosas pasen".

Kenia destacó que por el momento no busca colaboraciones con otros cantantes, pues está enfocada en su proyecto solista y en las cosas que quiere hacer como artista, sin embargo, no se cierra a las posibilidades, y si surge algo, lo hará con mucho gusto.

Este año, Kenia Os lanzó también su línea de maquillaje K Os Beauty que ha tenido gran éxito en el ámbito de la belleza.

"Lancé la línea este año y en mi cumpleaños justamente, estamos organizando y estructurando bien la empresa porque queremos que los envíos lleguen más rápido y crecer a Latinoamérica y Estados Unidos, donde también tengo muchos seguidores. Hemos estado haciendo lanzamientos cada tres meses, y cada producto que sale, son aquellos que yo utilizo y que me gustan mucho".

La cantante e influencer tiene muy claras sus metas en la vida, y desde sus inicios ha cuidado cada paso que da, con el objetivo de lograr sus sueños.

"Siempre me inspirado mucho en la carrera de J.Lo, de Selena Gomez y de muchas mujeres que han sido multifacéticas en su carrera, de hecho alguna vez J.Lo dijo en una entrevista que, a las mujeres que mejor les va, son aquellas que trabajan más y mejor, y eso se me quedó muy marcado y es la clave para de estar en todos lados, trabajar el doble o el triple que los demás para que tu carrera empiece a resaltar".

Con millones de seguidores en sus redes sociales, Kenia Os sabe la gran responsabilidad que tiene como influencer en las nuevas generaciones.

"Es una responsabilidad enorme, siempre he tratado de dar un buen ejemplo, y bueno también he dicho que no soy una persona perfecta, al igual que todos cometo errores, nada más que los míos son públicos; pero me gusta ser inspiración para mucha gente y demostrar que los sueños se pueden hacer realidad".

Kenia Os ha tenido una madurez y crecimiento muy grande en su carrera y su música, pues en sus inicios sólo cantaba lo que su equipo le brindaba, sin atreverse a proponer sus ideas.

"Sólo grababa aquellas canciones que me daban, pero tuve la ventaja de que desde el principio he estado al lado de grandes personas de la industria; y me sentía muy chiquita por eso no me atrevía a dar ideas, solo estaba cómo una esponjita aprendiendo. Y fue hasta este año que me animé a hacerlo. Ha sido un gran crecimiento personal y muy bonito y es increíble crecer con tus sueños".

Todos estos éxitos vienen para cerrar un año en que la joven incursionara como conductora en los MTV Miaw donde ganó la estatuilla Ícono Miaw, ampliando su carrera para seguir demostrando su enorme talento.

Para el 2022, la cantante ya prepara un gran concierto el 25 de marzo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Conéct@te:

Instagram: @keniaos

Facebook: La Kenini





