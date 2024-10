Karla Gascón en el FICM habla sobre ser actriz en México: el camino aún no ha terminado

Morelia.- Para la actriz Karla Sofía Gascón, lo mejor aún está por llegar. Si bien ha recibido grandes beneficios por su protagónico en el filme “Emilia Pérez”, este camino aún no ha terminado, así lo aseguró la madrileña en conferencia de prensa, durante las actividades de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“Tengo muchos momentos preferidos, pero dos que recuerdo con el cariño son cuando este señor (Jacques Audiard, el director) me llamó por videollamada para decirme que los dos personajes eran míos, los más importantes de la cinta y cuando estábamos en Cannes y llamó a la puerta una chica de producción: ‘Karla, te necesitan en el escenario’ (en alusión al momento que recibió el premio a Mejor Actriz, compartido con Zoe Saldaña, Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz). Pero el mejor momento todavía no ha llegado”, afirmó Karla Sofía, la tarde de este viernes.

“Quiero dar las gracias a un país que se llama Francia y que deberíamos aprender mucho de ellos todos los países que han sido capaces de tomar una película basada en México, hablada en español, para representar a su país en la carrera de los premios, me parece algo maravilloso, es un orgullo y honor”, agregó.

En mayo pasado, la actriz trans recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes. Curiosamente, la española ubicó su estatuilla en una locación específica en su casa y aprovechó para realizar un ritual que muy pocos conocen.

“Lo tengo en el mejor sitio de mi casa ahí puesto y lo cargo al sol, le pongo sal porque es un cuarzo y quiero que no me de mala vibra”, expresó Karla.

De qué trata su reciente película

La cinta cuenta la historia de un narcotraficante mexicano apodado “El Manitas” que busca darle un giro total a su vida, quiere cambiar de sexo para darse una nueva vida. Con ayuda de su abogada “Rita” (interpretada por Saldaña) logrará el objetivo de transformarse en “Emilia Pérez” e iniciar un camino alejado de su familia en Europa, sin embargo, su anhelo por reunirse con sus hijos lo llevará a regresar a México e intentar reparar sus errores.

La cinta cuenta la historia de un narcotraficante mexicano apodado “El Manitas” que busca darle un giro total a su vida, quiere cambiar de sexo para darse una nueva vida. Foto: Fernando Maldonado / El Sol de Morelia



Las anécdotas durante el rodaje

Gascón contó algunos momento importantes durante el rodaje de su más reciente trabajo, “para mí ha sido lo más divertido que he hecho en el cine y en la televisión porque como actriz me encanta hacer personajes lo más alejados posibles de mí y ‘El manitas’ es lo más alejado que hay de mi persona”.

Por su parte, uno de los retos de la mexicana Adriana Paz, quien encarna a “Epifanía”, un personaje importante en la vida sentimental de “Emilia”, fue cantar, ya que la cinta es en formato musical.

“Lo hice en una ceremonia de los Arieles, pero a pesar de haber tomado clases, no me considero cantante profesional, pero eso me ponía nerviosa, me emocionaba mucho; al final me gusta haber tenido oportunidad de tomar clases, más bien lo considero como un regalo porque disfruté la parte musical, me encantaría volver a hacerlo”, indicó la mexicana.

Para crear la historia, el director francés se inspiró en una novela, un personaje terciario le llamó la atención, justamente un narcotraficante que quería cambiar de sexo. Inmediatamente al mencionar “narcos” pensó que México sería el escenario ideal para desarrollar la trama.

Aunque se tenga esa imagen en el mundo, Karla Sofía defendió al territorio al que considera su segunda casa. “A veces parece que hay una noción de México en el mundo (sobre el narcotráfico), pero pienso en España, estamos en Europa y dentro de todos los países también se consume droga y hay narcotraficantes, también hay desaparecidos en España, no nada más en México”, mencionó.

“Ponemos cosas en lugares simplemente por las noticias que constantemente comparten en el mundo. El pueblo mexicano tiene cosas maravillosas, no me he encontrado en mi vida con ningún narco, siempre he conocido a personas trabajadoras, que quieren salir adelante y luchar por su familia, eso es México”, sostuvo Karla, quien recientemente participó en el reality “MasterChef Celebrity” y es reconocida por su trabajo en “Nosotros los Nobles”.

“Emilia Pérez” estrenará en cines en enero de 2025.