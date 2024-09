Karen Alba presenta su nuevo sencillo 'Parece que fue ayer'

La cantante morelense Karen Alba lanzó recientemente su sencillo “Parece que fue ayer” una canción muy rítmica donde mezcla sonidos de vallenato y pop, con una letra para recordar al primer amor. Este tema musical ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Es una canción muy importante para mí, porque además de la historia que trae detrás, con este tema descubrí mi amor y pasión por escribir canciones y expresar de otra forma lo que sentía, plasmarlo en papel y que posiblemente más personas se identifiquen con mi historia y conectar con ellos”, expresó Karen Alba.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Y es que inspirar a otras personas con su música, es algo muy importante para la talentosa artista, contribuyendo con un granito de arena al mundo a través de sus letras.

“Estoy feliz y agradecida por este don que Dios me ha dado, y con el que puedo contribuir a otras personas, y que es algo que me llena y me hace sentir muy plena”.

¿Cómo surgió esta canción?

La talentosa cantante, nos cuenta cómo surgió esta historia, en la que realmente nos comparte una etapa muy linda de su vida, donde conoció a aquel primer amor y todos los sentimientos que conlleva esta bella experiencia, con la que muchas personas se pueden identificar.

“Recuerdo que teníamos siete u ocho años, éramos vecinos, lo veía y sentía esa emoción; nos hicimos novios como a los 11 años, y llegué muy emocionada a contarle a mis papás y con la sorpresa de que en casa no podía tener novio hasta los 15 años y terminamos. Años después nos hicimos novios de nuevo, pero por algo nos tuvimos que separar, y ya mucho tiempo después nos reencontramos, y sentí nuevamente las mariposas en el estómago con esa emoción, fue algo lindo, pero ya no podíamos estar juntos, y el nombre de la canción es porque recuerdas el ayer, con esas mismas emociones”.

Karen destacó que, darle vida a esta canción fue mágico y realmente todo se alineó para trabajar con las personas correctas, y poder compartir con el público esta gran canción.

“Estaba en busca de productores que creyeran en mí y en mi música, y cuando deseas algo con todo el corazón, Dios te pone a las personas y circunstancias correctas para que todo se dé, y conocí a una persona llamada Gari, y le pregunté si conocía a productores y me presentó a David y Adrián Noroña, y fue una conexión inmediata, les canté unas de mis canciones, les encantó y ellos me enseñaron su trabajo y visualizamos lo mismo”.

La cantante quería hacer esta canción en pop latino con vallenato, incursionando por primera vez en estos géneros, y realmente ha sido una experiencia mágica en su carrera.

“Estoy inmensamente agradecida y feliz por todo el amor que la gente le ha dado a la canción, por sus buenos comentarios y que conecten con ella. A través de las redes sociales, estamos compartiendo videos contando todo lo relacionado a la historia”.

En este proceso, Karen trabaja con Gaby Gómez de Seven Point Productions en todo lo relacionado a la creación de contenido, sumando esfuerzos para este gran proyecto.

Después de buscar colaboradores, Karen Alba encontró con quien lanzar su sencillo. / Cortesía | Karen Alba

¡Habrá concierto pronto!

A la par de lanzar su música, Karen Alba prepara un próximo concierto en la Ciudad de México, junto al tenor Alan Pingarrón el 25 de octubre en el Foro Lenin a las 20:00 horas, donde compartirán su música como solistas, presentarán duetos y nuevas canciones.

“Desde que cantaba ópera, con Alan queríamos hacer algo juntos y nunca se dio, lo planeamos para ahora, y aunque mis géneros son tan variados, estamos armando algo muy bonito, habrá música italiana, duetos, el estreno de un próximo sencillo mío; y otra canción a dúo que es la última que he compuesto”.

Sigue a Karen en sus redes sociales, y conoce más de su música.

Conéct@te:

Facebook: /karenalbaoficial

Instagram: @karenalba_oficial