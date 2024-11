Karen Alba lanzó su nuevo sencillo 'Yo solo quiero tus labios'

La cantante Karen Alba continúa lanzando su música nueva, y recientemente presentó su sencillo “Yo solo quiero tus labios”, una canción muy pegajosa y llena de amor que ya está disponible en plataformas digitales. Además, próximamente presentará en Cuernavaca un concierto especial para compartir su talento con el público.

La talentosa cantante comparte que la historia de la canción habla sobre aquel momento donde dudas de seguir o no con una relación, y buscas esa señal para tomar la decisión correcta, entre un sube y baja de emociones.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Creo que a todos nos ha pasado, cuando estás en una relación, a veces hay momentos donde estás más arriba y otras abajo, es decir, que hay ocasiones donde solo quieres estar con la persona todo el tiempo; y en otras ocasiones, están en totales desacuerdos y es como una pesadilla. En mi caso fue sí, y entonces pedí a Dios una señal para saber si seguir o terminar. Y justo me pasaron dos señales importantes para mí que me dieron la clave de que realmente quería estar con esa persona toda la vida”, expresó Karen Alba.

Asimismo, menciona que es una historia muy linda con la que muchos se podrán identificar, y es que especialmente, se trata de disfrutar el momento junto a esa persona, ya sea un día o toda una vida.

Con gran entusiasmo, Karen comparte que esta canción surgió de un momento inesperado mientras viajaba en el coche junto a sus hijos, ya que se encontraba realmente feliz y expresó esas palabras, que después se convirtieron en una grata canción.

“Fue algo muy lindo porque acababa de vivir algo muy lindo con esa persona especial, y en ese momento, iba en el coche con mis niños, yo venía extasiada de felicidad y de amor y me llegó la inspiración. Y el celular que es maravilloso porque puedes grabar al momento con las notas de voz, entonces ahí grabé una parte de lo que es el coro, y ya después lo terminé en diferentes lugares; unas partes en la casa, otras en casa quien era mi pareja y así”.

Para la música contó con el apoyo de Rudyck Vidal, quien le recomendó a maravillosos músicos en Morelos, para dar en el punto preciso con lo que Karen quería para esta canción.

“Para darle vida con la música trabajé con Rudyck, que es un gran amigo que ha sido como pilar en varias de mis canciones, y es que me ha hecho las maquetas espectaculares porque capta mis ideas de una manera mágica y es súper profesional. Él me recomendó a talentosos músicos, y realmente amé los ritmos; porque tenía esa idea del estilo de Carlos Vives y Fanny Lu, y precisamente se logró me encantó que quedó muy bailable con un sentido romántico y sensual, como de mucha vida, y es que la idea es inspirar y alegrar a las demás personas cuando la escuchen”.

Karen Alba continúa lanzando su música nueva, y recientemente presentó su sencillo “Yo solo quiero tus labios”, una canción muy pegajosa y llena de amor que ya está disponible en plataformas digitales / Cortesía / Karen Alba

Para compartir con el público su música y estrenar este sencillo en vivo, Karen presentará un concierto especial el próximo 28 de noviembre a las 19:00 horas en el restaurante La Provence, que se ubica en la colonia Club de Golf Cuernavaca.

Además, en este concierto Karen estará acompañada del artista Leonardo Soqui, compositor, productor y músico que tocará el teclado y el acordeón en esa noche musical tan especial.

“Estoy muy feliz por esta presentación, porque será un concierto muy lindo donde voy a estrenar este nuevo sencillo, voy a interpretar varias de mis canciones y algunos covers tanto clásicos como hits del momento. Los invito a todos a que pasemos una noche espectacular, inolvidable y mágica”.

Los costos de los boletos para disfrutar de este concierto son: 300 pesos (preventa) y 350 pesos (día del evento). Para información y reservaciones: 777 564 2476 y 777 318 2996.

Karen agradeció a los músicos y colegas que le han brindado su apoyo en este proyecto, así como a Gaby Gómez de Seven Point Productions, que le ha ayudado con los videos y fotos para redes sociales.

“Estoy muy agradecida con todas las personas que creen en mí, que me están apoyando para que mi música pueda llegar a más gente y a más rincones. Y también agradezco a quienes le están dando mucho amor a mis canciones porque eso es muy importante para el artista”.

Finalmente, Karen compartió que para diciembre ya prepara una linda sorpresa navideña, y para 2025 habrá más música y presentaciones en vivo, para seguir compartiendo su talento y pasión por la música con todo el público.

Conéct@te:

Facebook: /karenalbaoficial

Instagram: @karenalba_oficial