Jimin y Jung Kook comparten sus viajes en Disney Plus

¡El esperado momento llegó para Army, el fandom de BTS!

Jimin y Jung Kook, dos de los miembros (maknae line) más queridos de la banda surcoreana, protagonizarán un nuevo reality show de viajes llamado "Are You Sure?!". Y aquí te tenemos todos los detalles:

En "Are You Sure?!", los espectadores podrán acompañar a Jimin y Jung Kook en un viaje, a través de tres destinos: el estado de Nueva York en Estados Unidos, la isla de Jeju en Corea del Sur y Sapporo en Japón.

A lo largo de sus aventuras, los veremos disfrutar de actividades cotidianas y otras no tantas, como: comer, comprar, cocinar, acampar, navegar en canoa y viajar por carretera.

Obvio, de acuerdo con el teaser, también podremos ver a los chicos disfrutando de un recorrido ¡en moto! (Sí, todos esperábamos ese momento).

Y es que para aumentar la anticipación, BTS lanzó un video teaser y un póster en sus canales oficiales de redes sociales.

🤷"?!"🤷

2024. 08. 08.

El póster muestra a Jimin y Jung Kook navegando en kayak en un lago estadounidense, que seguro hará que nuestro verano tenga un sabor de aventura.

<Are You Sure?!> Season Poster (Summer ver.) 🛶



<이게 맞아?!> 시즌 포스터 공개!

Filmado en 2023, el programa promete mostrar los hermosos paisajes de los tres lugares, desde las playas soleadas de Nueva York hasta las estaciones de esquí nevadas de Sapporo.

El programa indudablemente dejará en claro la gran amistad entre Jimin y Jung Kook, conocida cariñosamente como "Busanz" debido a sus orígenes en Busan. (¿Si recuerdas que los dos nacieron en Busan, verdad'? "Welcome to my city")

¿Cuándo y dónde se estrenará?

"Are You Sure?!" estará disponible para transmisión global en Disney+ a partir del 8 de agosto, con nuevos episodios lanzados todos los jueves hasta el 19 de septiembre. ¿Podríamos tener un mejor festejo del Jung Kook Day? (Te amo septiembre).

¿Por qué es tan especial "Are You Sure?!" para Army?

Bueno, quizá no sobra recordar que los miembros de BTS, salvo Jin que egresó en junio, se encuentran cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Es por ello que verlos disfrutando de un viaje especial antes de su internamiento, es súper especial para Army. (¡Los extrañamos demasiado chicos!)

Además, este programa fue muy esperado ya que Jung Kook mencionó que preparaba con Jimin un programa de viaje durante su aparición en "Suchwita" el año pasado.

El show de viajes de Jungkook y Jimin se lanzará el próximo 08 de Agosto.



También durante el live de despedida antes de su internamiento, Namjoon, líder de BTS, bromeó sobre ello con Jimin, Jungkook y V.

Así que Army, el 8 de agosto tienes (tenemos) una cita con Jimin y Jung Kook. ¡Aparta la fecha!

