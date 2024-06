Jungkook de BTS estrena 'Never let go'

El cantante y modelo Jeon Jungkook, integrante de BTS, lanza su nuevo tema "Never Let Go". Esta noticia llega poco después del estreno del segundo álbum solista de Namjoon, "Right Place, Wrong Person".

BigHitMusic informó que este lanzamiento forma parte de las actividades del Festa 2024, con motivo del 11 aniversario de BTS, y es una manera de mantener cercanos a los chicos a pesar de que se mantienen cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Junio, un mes de amor entre Army y BTS

Junio es el mes de Army y BTS ya que es el mes de aniversario de su debut. Entre las celebraciones está el Festa que este año tiene una sorpresa especial para Army: el regreso de Jin tras cumplir con su servicio.

No obstante, a los festejos se suma el lanzamiento de "Never let go", de Jungkook, tema inspirado en el amor que el idol siente por Army.

Según declaraciones de BigHitMusic, "Never Let Go" será dedicado a los fans de BTS, con un mensaje claro de Jungkook para Army: "nunca nos soltemos de la mano".





¿Cuándo se estrenará "Never let go"?

"Never Let Go" de Jungkook se estrenará el 7 de junio de 2024 a la 1:00 PM (KST). Aquí tienes el horario respectivo para diferentes países:





México: 6 de junio a las 22:00 horas

Colombia: 6 de junio a las 23:00 horas

Argentina: 7 de junio a las 01:00 horas

España: 7 de junio a las 06:00 horas





Antes de su ingreso al servicio militar, Jungkook lanzó varios MVs y singles que formaron parte de su álbum solista "Golden". Este trabajo consolidó su posición como uno de los artistas más destacados de su generación, mostrando su versatilidad y talento.

¿Cuándo regresan los chicos de BTS del servicio militar?

Según BigHitMusic, se espera que BTS regrese en algún punto de 2025. Todos los miembros deben cumplir con un servicio militar de 18 meses, excepto Suga, quien servirá como trabajador público durante 21 meses. Jimin y Jungkook se enlistaron el 12 de diciembre de 2023, y se espera que terminen su servicio el 12 de junio de 2025.