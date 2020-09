Julio Bracho encuentra en la familia su motor de vida

El actor mexicano Julio Bracho, festejó hace una semana 50 años de vida, pese a las grandes satisfacciones que ha obtenido por su trabajo en el cine, la televisión y el teatro, para este histrión que se dio a conocer en filmes como 7 días, Cansada de besar sapos, Arráncame la vida, entre muchas otras, lo mejor de su existencia, no tiene nada que ver con su profesión.

“Lo más importante para mí, por mucho, es la relación que tengo con mis hijos, la cercanía y el contacto del día a día, que no me dejan de sorprender, estoy como volviendo a descubrir el mundo a través de sus ojos, mi hija ya es una adolescente, veo cómo va cambiando sus objetivos y el niño está entrando a la misma etapa, tiene 11 años. Estoy muy agradecido, he tenido una vida muy padre, estaba viendo fotos y es increíble ver lo que me ha tocado vivir, con sus angustias, sus sufrimientos y alegrías, ¡Vaya, no todo es color de rosa!, dijo Julio Bracho en entrevista virtual.

El actor confesó si se arrepiente de algo en su vida. “Tal vez no ponerme en primer lugar, sino poner otras situaciones y otras cosas antes que mi salud, permitir que el trabajo me desgaste, que me de estrés, creo que eso no es algo que necesito, ahora hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a sortearlo eso es algo que no me gusta y de lo que sí me arrepiento”.

Julio Bracho también está de estreno, hoy inicia transmisiones ¡Alto! Frontera, por el canal A&E, en la que el actor fungirá como narrador, en un formato que presenta situaciones que se adentran en los controles que existen en los pasos limítrofes de diversas naciones de América Latina, en donde se verán las peculiares maneras en las que la gente intenta burlar a la autoridad.

“Ves a las a las fuerzas de seguridad y aduaneras haciéndose cargo de este asunto de la delincuencia, está hecho por latinos, cosa que es importante y eso vuelve totalmente original el programa. Nosotros entendemos nuestra cultura, porque los programas que hay, están hechos por anglosajones y aquí, el crew brasileño hizo la parte de Brasil y lo mismo sucedió en Chile y México y eso ha sido muy padre de este programa”.

También habló del tratamiento que la serie le da a estos casos en donde suceden situaciones fuera de la ley. “Yo creo que mientras más crudo sea, es mejor, porque además genera este morbo de ver qué va a suceder con estas personas que están tratando de romper las reglas y tiene este elemento de disuasión para que digas, si vas a hacer algo ilícito, te puedes enfrentar a esto. En el programa podrán ver que la inventiva de la delincuencia es increíble, pero, para eso está la contraparte que son estos cuerpos de élite de investigación y de migración y los equipos policiacos que hay alrededor de las fronteras”.

El trabajo para el también conductor no para y es que a través de su escuela, Artes Escénicas by Julio Bracho, se ha permitido compartir su talento con nuevos aspirantes a actores y actrices, teniendo que adaptarse al formato virtual, por las restricciones generadas de la actual crisis sanitaria.

“Ha sido un reto sumamente interesante el cómo volver atractivas clases de actuación por zoom, nos hemos puesto a analizar obras de teatro, ha sido como más teórico, hubo una baja, tenía 35 alumnos, ahora tengo 20. Vamos a empezar a montar una pastorela que tal vez sea virtual, ¿cómo se hace?, estamos en eso”, confirmó Bracho.

Siguiendo con su paso virtual por el teatro, el intérprete ha presentado en una plataforma llamada Teatro en Casa las obras Bitácora de un encierro y un gato con estrabismo con Juan Carlos Bonet, Un tercer lugar con Rodrigo Murray, Rocío Verdejo, Rossana de León, María Belén y Juan Carlos Bonet, así como el proyecto infantil Los sueños de Paco.

“Fue increíble, me encantó, sucede ahí algo que tiene esta magia donde los duendes del teatro conspiran a favor y que tú como espectador estás viendo por zoom, algo que está pasando, algo que es muy interesante. Justo ahorita estamos en una pausa para ver cuál es el siguiente texto, de pronto nos aceleramos mucho, entonces decidimos empezar un proyecto a la vez porque ya teníamos tres al mismo tiempo”, comentó Julio Bracho sobre estas obras, cuya recaudación sirve para apoyar a jóvenes que hacen teatro.