Julieta Venegas lleva a su nueva gira Tu historia, un retrato de su vida

Julieta Venegas ganadora del Latin Grammy por Lo Siento BB, fue certificada por alcanzar un millón de suscriptores en YouTube y aprovechó para presentar su nueva producción Tu historia, con 10 canciones de las cuáles seis cuentan con videoclips.

Previo a dar dos conciertos en el Teatro Metropólitan, los días 25 y 26 de noviembre, como parte de su tour Vernos de nuevo, la cantautora tijuanense informó que las letras de sus nuevas canciones las creó durante la pandemia.

Puede interesarte: Premios Latin Grammy 2022: esta es la lista completa de ganadores en la música latina

“Estoy en un momento de mucha movilidad, he encontrado un balance entre mi vida personal y el trabajo con la música; de mi vida como mamá, de mi vida emocional, en lo social, con mis amigos, amigas, mi familia. Quiero que todo se balanceé y no volcarme sólo en mi carrera como si no existiera nada más, cuando está mi hija de 12 años a la que no le gusta la música y ella es importante en mi vida.”.

Venegas dice que desea seguir creciendo y profundizando en cosas nuevas.

“Quiero pensar los proyectos de otra manera, hice este disco y en el proceso aprendí mucho de la gente con la que trabajé”, como su productor, el también cantante Alex Anwandter.

Confiesa la cantante que Tu historia es el álbum que más tiempo le ha llevado concluir. “Lleva introspección, vivimos una época que nos ha orillado a reflexionar y cuestionarnos: 'qué onda conmigo, quién soy yo'”.

El aprendizaje que a ella le dejaron los últimos años es que los seres humanos debemos procurar “no volver a la vorágine, a olvidarnos de nosotros mismos”.

Julieta Venegas

“Levantemos la bandera de valorar cada momento. No volcarnos a decir es sólo lo que hago, sino lo que siento, lo que soy”.

Entre las nuevas canciones destaca Caminar sola, que habla del miedo que se siente al avanzar en la oscuridad con rumbo a casa y pensar en que algo malo que te pueda suceder, “la mujer latinoamericana está en un cuerpo que no está seguro en las calles por la noche”, admitió.

“La música me representa, cada canción son fotos de cada momento de mi vida, mis estados emocionales y estados musicales. Siento que hay algo en mí que ha cambiado mucho”.

Y añade Venegas: “como artista estoy en un proceso de aprendizaje, también de mi misma, de mi manera de actuar, siento que me falta mucha madurez. En algunas cosas soy seria y me falta aterrizar otras”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Y también comentó que le molesta que a las mujeres que se dedican a la música se les valore poco.

“Se les disminuye su trabajo pensando que todos los proyectos son iguales. No es cierto, no somos un paquete. Eso me parece algo machista. Cada una de nosotras somos artistas individuales, artistas diferentes con historias diferentes que nos gusta lo que hacemos. No somos improvisadas”, explico.

“Es importante defender el nivel musical de las mujeres. No nos parecemos una de otra, cada quien tiene su propuesta”.